“Максимально опухшая и максимально счастливая!”. Жена Павлика отпраздновала день рождения в кругу своей семьи. Фото

“Моя семья. Но не вся”, – написала она.

На фото Репяхова запечатлена с супругом, мамой, сестрами и братом.

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Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

“Счастья и здоровья всей вашей большой и дружной семье. Очень позитивное фото. Ждем Мишутку”, – заявила подписчица alionamorskaia1.

Днем ранее, 13 июня, в свой день рождения Репяхова обнародовала подборку собственных снимков и видео.

“27. Максимально опухшая и максимально счастливая! У меня самый лучший муж, мама, друзья и жизнь. А еще меня ждет самое большое событие в моей жизни. Мой Мишутка!” – написала она.

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Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

Контекст:

Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года, спустя пять лет после знакомства. Репяхова моложе Павлика на 29 лет. До беременности она была его концертным директором.

10 января 2021 года Павлик и Репяхова сообщили, что вскоре станут родителями – они планируют назвать сына Михаилом.

Для Репяховой будущий ребенок станет первенцем. У Павлика от первых двух браков есть сын Александр и дочь Кристина. Они единокровные брат и сестра.

Младший сын артиста Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после борьбы с раком.

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