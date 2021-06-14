 

“Он держался хорошо. Это муки”. Сын Григория Чапкиса назвал причину смерти отца

14.06.2021, 9:34, Новости дня
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По его словам, у 91-летнего Чапкиса “все начало отказывать”. 

“Он держался хорошо. Он старенький, это муки”, – сказал Грег Чапкис.

Грег Чапкис уточнил, что в последние дни рядом с отцом были дочь и супруга.

“Еще не определились, что и как [с похоронами]. Там сестра с ним рядом сейчас. Жена Мила была рядом, помогала все это время. Она молодец”, – сказал Грег Чапкис.

Сегодня ночью в своем Instagram он запостил совместные фотографии с отцом, а также архивное видео его выступления и написал: “Легенды не умирают”.

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Контекст:

24 февраля Чапкису исполнился 91 год. За два месяца до дня рождения, в декабре 2020 года, хореограф был госпитализирован с двусторонней пневмонией. 29 декабря сын Чапкиса сообщил, что отца выписали домой. Однако спустя неделю хореографа снова госпитализировали.

По словам Григория Чапкиса, врачи сочли его состояние опасным и направили на лечение в “Феофанию”. 12 января артиста выписали из больницы.

9 февраля стало известно, что он находится в реанимации Киевской городской клинической больницы №6. Его сын попросил тогда молиться за здоровье хореографа.

13 июня Григорий Чапкис скончался.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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