 

Во время матча Евро 2020 в Лондоне с трибуны стадиона упал болельщик

14.06.2021, 9:34, Новости дня
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Инцидент произошел после начала матча, “зритель упал с трибун”, говорят на “Уэмбли”.

Болельщику оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в тяжелом состоянии.

В УЕФА телеканалу также подтвердили факт инцидента, но от подробных комментариев отказались, сославшись на конфиденциальность.

London Evening Standard пишет со ссылкой на очевидцев, что болельщик находился на балконе и оттуда упал на сиденья и бетон. Добрались к нему не сразу.

Всего на матче присутствовали 18 497 зрителей. Сборная Англии победила Хорватию со счетом 1:0.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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