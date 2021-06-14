В Испании восхитились «подвигами» нацистского пилота под Ленинградом

Одна из ведущих газет Испании ABC опубликовала статью о «подвигах» нацистского пилота Ганса-Ульриха Руделя на Восточном фронте в Советском Союзе в годы Второй мировой войны.

Автор статьи Мануэль Вильяторо рассказывает, как Рудель, самый результативный пилот пикирующего бомбардировщика Junkers Ju-87, в сентябре 1941 года во время наступления немцев на Ленинград подбил линкор «Марат», считавшийся гордостью Балтийского флота. В результате взрыва погибли более 300 моряков, а корабль весом почти 24 тыс. тонн лег на грунт.

«Марат» исчез в облаке дыма высотой около 400 метров; должно быть моя бомба попала в снарядный погреб», – цитирует автор статьи мемуары Руделя, передает РИА «Новости».

Рудель, как говорится в статье, также «прославился» уничтожением бронетехники. Так, на его счету свыше 500 подбитых танков.

После поражения нацистской Германии Рудель, который был членом партии нацистов, сначала сдался американцам, а затем сбежал в Аргентину. Там он публиковал памфлеты, в которых выражал готовность снова сражаться против большевиков и за «жизненное пространство» на Востоке, по-прежнему необходимое для выживания немецкой нации и выступал в защиту действий Адольфа Гитлера.