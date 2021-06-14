 

В Испании восхитились «подвигами» нацистского пилота под Ленинградом

14.06.2021, 9:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Одна из ведущих газет Испании ABC опубликовала статью о «подвигах» нацистского пилота Ганса-Ульриха Руделя на Восточном фронте в Советском Союзе в годы Второй мировой войны.

Автор статьи Мануэль Вильяторо рассказывает, как Рудель, самый результативный пилот пикирующего бомбардировщика Junkers Ju-87, в сентябре 1941 года во время наступления немцев на Ленинград подбил линкор «Марат», считавшийся гордостью Балтийского флота. В результате взрыва погибли более 300 моряков, а корабль весом почти 24 тыс. тонн лег на грунт.

«Марат» исчез в облаке дыма высотой около 400 метров; должно быть моя бомба попала в снарядный погреб», – цитирует автор статьи мемуары Руделя, передает РИА «Новости».

Рудель, как говорится в статье, также «прославился» уничтожением бронетехники. Так, на его счету свыше 500 подбитых танков.

После поражения нацистской Германии Рудель, который был членом партии нацистов, сначала сдался американцам, а затем сбежал в Аргентину. Там он публиковал памфлеты, в которых выражал готовность снова сражаться против большевиков и за «жизненное пространство» на Востоке, по-прежнему необходимое для выживания немецкой нации и выступал в защиту действий Адольфа Гитлера.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.07 / NTD – Минобороны Германии научит собак обнаруживать коронавирус

04.09 / SpaceX провела второе успешное летное испытание корабля Starship. Видео

17.01 / Роскомнадзор потребовал снять ограничения с «Постскриптума» на YouTube

24.06 / Арест экс-министру Абызову продлили до конца сентября

28.06 / Спортивный арбитраж оправдал наездницу из Швейцарии в деле о допинге. По ее версии, лошадь ела сено, на которое мочился водитель

21.03 / От осложнений COVID-19 умер украинский бизнесмен, владелец сети АЗС Marshal

28.05 / Роскомнадзор предупредил канал Disney о вредном для детей мультфильме Out

10.04 / ABC – гонка со временем — британский штамм коронавируса начал доминировать в США

11.10 / Путин рассказал о подарках от внуков на день рождения

18.08 / После встречи с Лукашенко задержали трех работников Минского завода колесных тягачей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика