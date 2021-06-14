 

Два американца признали причастность к побегу экс-главы Nissan из Японии

14.06.2021, 9:14, Новости дня
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Граждане США Питер и Майкл Тейлоры в ходе первого слушания в Токийском окружном суде признались в причастности к побегу из Японии бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлоса Гона, сообщило агентство Киодо.

По его сведениям, в начале разбирательства в суде двое американцев признались, что помогали Гону уехать из Японии. В марте токийская прокуратура выдвинула против Тейлоров обвинения в пособничестве преступнику в уходе от правосудия, передает ТАСС.

2 февраля Тейлоры были экстрадированы из США и доставлены в Японию по запросу столичной прокуратуры. Кроме того, японская сторона запросила экстрадицию гражданина Соединенных Штатов ливанского происхождения Джорджа Зайека. Его также подозревают в причастности к организации побега экс-главы автомобильного альянса.

Следствие полагает, что Тейлоры в декабре 2019 года встретились в одной из токийских гостиниц с Гоном, который перед этим бежал из-под домашнего ареста. Они вместе приехали в город Осака на юго-западе острова Хонсю. В международном аэропорту Осаки экс-менеджера пронесли без досмотра в ящике, предназначенном для звуковой аппаратуры, в частный самолет, который 29 декабря вылетел в Турцию. Там бизнесмен пересел в другой частный самолет, доставивший его в Ливан.

Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в размере 9 млрд иен (более 80 млн долларов), полученное им в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему были предъявлены и другие обвинения в финансовых нарушениях. В апреле 2019 года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под крупный залог.



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