 

В Китае пропала курица, приходящая в ярость после речей Си Цзиньпина

14.06.2021, 11:23, Разное
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В провинции Сычуань в Китае пропала двухлетняя курица Саманта, которая приходила в ярость из-за прослушивания речей генсека Коммунистической Партии Китая Си Цзиньпина.

11 июня 2021 года на китайском портале Youku был выложен видеоролик, в котором курица после включения канала, где показывалось недавнее выступление Си Цзиньпина, начала громко кудахтать и даже попыталась напасть на телевизор. Как отметил автор видео, китайский фермер Гу Хунлинь, это был не первый раз, когда Саманта странно реагировала на лидера КНР, а иногда после этого она даже отказывалась есть и не несла яйца.

На следующий день в ходе ежедневного утреннего обхода курятников Гу Хунлинь обнаружил пропажу птицы, а соответствующее видео было удалено с платформы. Примечательно, что ни следов хищников, ни тела самой курицы найти не удалось.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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