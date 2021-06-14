 

Певица Лариса Долина неожиданно похвалила молодых артистов

14.06.2021, 8:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярная российская певица Лариса Долина неожиданно для многих похвалила молодых артистов. После скандала с Валей Карнавал ее считали ненавистником современной музыкальной индустрии.
65-летняя Лариса Долина на сегодняшний день занимает пост заведующей кафедры эстрадно-джазового вокала в МГИКе. Она вместе с другими педагогами занимается обучением талантливых студентов. Недавно Долина удивила общественность, поскольку пришла на концерт группы Artik & Asti. Артистка даже отправилась за кулисы, чтобы поздравить с успехом коллег по цеху. Кроме того, ее внучка Александра хотела познакомиться со своими кумирами.

Долина сделала множество комплиментов солистке коллектива Анне Дзюбе. Она расхваливала ее манеру, подачу, энергетику. К тому же Лариса Долина оценила фигуру знаменитости. Певица извинилась за пробел в собственной образованности, поскольку раньше плохо знала эту группу.
Солистка Artik & Asti очень эмоционально отреагировала на слова Долиной. Она не думала, что певица такой величины когда-то скажет ей что-то подобное.

После концерта Долина написала пост в социальной сети Instagram. Многие нашли в нем отсылку к конфликту с Валей Карнавал. По словам Долиной, если хотя бы половина современных музыкантов выступали бы подобным образом, то они стали бы достойной сменой. Артистка назвала тексты песен группы Artik & Asti очень умными.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.08 / Названы возможные ощущения после вакцинации от коронавируса

12.08 / Муж Легкоступовой может лишиться прав за побег с места аварии

09.03 / Названы семь дешевых продуктов для здорового питания

05.03 / Литва отказалась выдать Тихановскую Белоруссии: Раньше замерзнет ад

16.10 / Появились подробности встречи Лукашенко с оппозицией в СИЗО

14.07 / Мнение: Бои на границе Армении и Азербайджана

30.10 / Кремль назвал условие для ввода миротворцев в Нагорный Карабах

01.07 / Мнение: Разогнались и не смогли остановиться. Видео

10.07 / Американские аналитики рассказали о сильных сторонах российского танка Т-90

23.05 / Напряженная жизнь в городе влияет на гены птиц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика