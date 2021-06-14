Певица Лариса Долина неожиданно похвалила молодых артистов

Популярная российская певица Лариса Долина неожиданно для многих похвалила молодых артистов. После скандала с Валей Карнавал ее считали ненавистником современной музыкальной индустрии.

65-летняя Лариса Долина на сегодняшний день занимает пост заведующей кафедры эстрадно-джазового вокала в МГИКе. Она вместе с другими педагогами занимается обучением талантливых студентов. Недавно Долина удивила общественность, поскольку пришла на концерт группы Artik & Asti. Артистка даже отправилась за кулисы, чтобы поздравить с успехом коллег по цеху. Кроме того, ее внучка Александра хотела познакомиться со своими кумирами.

Долина сделала множество комплиментов солистке коллектива Анне Дзюбе. Она расхваливала ее манеру, подачу, энергетику. К тому же Лариса Долина оценила фигуру знаменитости. Певица извинилась за пробел в собственной образованности, поскольку раньше плохо знала эту группу.

Солистка Artik & Asti очень эмоционально отреагировала на слова Долиной. Она не думала, что певица такой величины когда-то скажет ей что-то подобное.

После концерта Долина написала пост в социальной сети Instagram. Многие нашли в нем отсылку к конфликту с Валей Карнавал. По словам Долиной, если хотя бы половина современных музыкантов выступали бы подобным образом, то они стали бы достойной сменой. Артистка назвала тексты песен группы Artik & Asti очень умными.