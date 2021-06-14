Байден назвал Путина “автократом” и указал на слабости России

“Нет гарантии, что я смогу изменить поведение человека или страны. Автократы обладают огромной властью, и им не нужно отвечать перед публикой. И если я буду отвечать должным образом, что я и буду делать, это его не переубедит, он продолжит в том же духе”, – заявил он.

По словам Байдена, Россия занимается деятельностью, которая противоречит международным нормам.

“У России есть свои собственные дилеммы, связанные со своей экономикой, с COVID и не только с США и Европой в целом, но и с Ближним Востоком […] Россия занимается деятельностью, которая, как мы считаем, противоречит международным нормам. Она откусила некоторые реальные проблемы, которые им трудно пережевать”, – сказал Байден.

Президент США ответил на вопрос о вмешательстве Путина в выборы в США и его причастности к кибератакам.

“Я это проверил. У меня был доступ ко всей информации, он [Путин] этим занимался. Я ответил и дал понять, что отвечу еще раз”, – предупредил Байден.

Контекст:

Встреча Байдена с Путиным состоится 16 июня в Швейцарии. Путин сказал, что ожидает от этой встречи “налаживания диалога”.

Комментируя встречу с президентом РФ, в Белом доме заявляли, что Байдену важно сесть с Путиным “лицом к лицу”, чтобы “четко определить, каковы наши позиции, чтобы понять, каковы его позиции”, а также “попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем добиться прогресса”.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказывала, что на встрече Байден планирует говорить с Путиным о ситуации в Украине и Беларуси. Она предупредила, что Байден будет “прямолинеен”.

В Кремле сообщали, что Путин и Байден во время встречи обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, “включая борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов”.

7 июня Байден поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор был запланирован в преддверии поездки Байдена в Европу, где он должен встретиться с Путиным, отмечал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. В ОПУ сообщили, что Киев и Вашингтон скоординировали позиции накануне встречи Байдена с Путиным.

В марте в российско-американских отношениях разгорелся кризис после интервью Байдена, опубликованного 17 марта, в котором он назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы в 2020 году.

18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Путин также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в “прямом эфире” о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности.

Байден предложил Путину встретиться на высшем уровне “для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед США и Россией”, во время телефонного разговора 13 апреля на фоне эскалации ситуации на Донбассе. Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму.

В марте – апреле США ввели несколько пакетов санкций против РФ за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального и вмешательство в американские выборы. Также США решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй. Кроме этого, были высланы 10 сотрудников посольства США в Москве, а американскому послу Джону Салливану было рекомендовано вернуться на родину для консультаций.

Кроме этого, 14 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утвердившее перечень государств, которые власти РФ обвиняют в недружественных действиях. В него вошли две страны – США и Чехия. Согласно документу, дипломатические представительства США не могут принимать к себе на работу граждан РФ.

В Белом доме заявляли, что саммит Байдена и Путина – не подарок России и что президент США не намерен идти на уступки главе Кремля. Путин отметил, что не ожидает “ничего прорывного” от встречи с Байденом.

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