Корниенко о втором президентском сроке Зеленского: Мы не против – мы за

“Нашу позицию уже все, наверное, знают. Мы не против, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок – мы за. Решение должно быть его личное”, – отметил он.

Корниенко сказал, что у Зеленского есть “четкий план”, который состоит в том, чтобы выполнить свои обещания как кандидата в президенты.

“Сделать так, чтобы изменения обрели какую-то степень невозвратности. У нас нет иллюзии, что все можно изменить за пять лет”, – добавил глава партии “Слуга народа”.

По мнению Корниенко, за годы президентства Зеленский стал “более информированным”.

“Как там в “Екклесиасте” (книга, входящая в состав иудейского Священного Писания Танах и Ветхого Завета Библии. – “ГОРДОН”): кто умножает познания, умножает скорбь. Государственным людям знания помогают глубоко погрузиться в проблемы и начать принимать более взвешенные решения”, – объяснил политик.

Контекст:

По результатам опроса центра SOCIS, Зеленский лидирует в президентском рейтинге. Действующего президента поддержали бы 28,1% украинцев. Второе место в рейтинге занял пятый президент Украины, нардеп от “Европейской солидарности” Петр Порошенко, за которого намерены проголосовать 16,7% опрошенных.

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

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