 

На гонках в Техасе машина влетела в толпу зрителей, сообщают о 29 пострадавших

14.06.2021, 8:36, Новости дня
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Специальная гоночная машина слетела с трассы, пробив ограждение. В результате происшествия пострадали 29 человек, трое из которых находятся в критическом состоянии. Госпитализировали восемь человек.

Также повреждения получили три автомобиля.

На видео с гонки, которое опубликовано в Instagram пользователя fitfamelpaso, инцидент произошел на старте гоночного заезда. Одну из двух машин занесло на грязи, и она направилась в сторону зрителей.

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Публикация от The Real Fit Fam El Paso (@fitfamelpaso)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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