На гонках в Техасе машина влетела в толпу зрителей, сообщают о 29 пострадавших
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Специальная гоночная машина слетела с трассы, пробив ограждение. В результате происшествия пострадали 29 человек, трое из которых находятся в критическом состоянии. Госпитализировали восемь человек.
Также повреждения получили три автомобиля.
На видео с гонки, которое опубликовано в Instagram пользователя fitfamelpaso, инцидент произошел на старте гоночного заезда. Одну из двух машин занесло на грязи, и она направилась в сторону зрителей.
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