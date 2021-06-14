На гонках в Техасе машина влетела в толпу зрителей, сообщают о 29 пострадавших

Специальная гоночная машина слетела с трассы, пробив ограждение. В результате происшествия пострадали 29 человек, трое из которых находятся в критическом состоянии. Госпитализировали восемь человек.

Также повреждения получили три автомобиля.

На видео с гонки, которое опубликовано в Instagram пользователя fitfamelpaso, инцидент произошел на старте гоночного заезда. Одну из двух машин занесло на грязи, и она направилась в сторону зрителей.

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Публикация от The Real Fit Fam El Paso (@fitfamelpaso)

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