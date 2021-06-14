Стало известно имя лучшего игрока сборной Украины в матче против Нидерландов на Евро 2020

Яремчук вышел на поле в стартовом составе, на 75-й минуте игры он ассистировал Андрею Ярмоленко, а через четыре минуты отличился уже сам, сравняв счет в первом поединке сборной на Евро 2020.

Как итог, 25-тетний форвард бельгийского клуба “Гент” за матч получил оценку 7,79 балла, что есть лучшим показателем среди всех игроков украинской команды.

Вторую оценку в составе команды тренера Андрея Шевченко получил автор первого гола в ворота Нидерландов капитан сборной Украины Ярмоленко – 7,56 балла.

Лучшим игроком матча портал WhoScored признал форварда сборной Нидерландов Ваута Вегхорста –7,8 балла.

Инфографика: whoscored.com

13 июня в Амстердаме в первом туре Евро 2020 сборная Украины по футболу проиграла сборной Нидерландов со счетом 2:3. По ходу матча украинцы отыгрались с 0:2 и упустили ничью в конце поединка.

Контекст:

Следующий матч на Евро 2020 сборная Украины проведет 17 июня в Бухаресте (Румыния) против сборной Северной Македонии, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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