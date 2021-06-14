Автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках в Техасе

Автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках в американском штате Техасе (округ Эль-Пасо), 29 человек пострадали, восемь из них доставлены в больницц, информирует местный телеканал KVIA ABC-7 News со ссылкой на офис шерифа.

По данным телеканала, инцидент произошел в населенном пункте Фабенсе. Отмечается, что восемь человек были госпитализированы. Трое из них получили тяжелые травмы, передает РИА «Новости».

«Предварительное расследование показало, что одна из машин по неизвестным причинам выехала за пределы грязевого трека и пробила ограждение. Три других автомобиля также были повреждены в результате первой аварии», – говорится в заявлении шерифа округа.