Одежда, у которой одни только плюсы: как создавать летние аутфиты с трендовыми комбинезонами (советы и примеры)

Комбинезон – одежда с огромным количеством преимуществ. Во-первых, вам не нужно заботиться о сочетаемости верха и низа. Во-вторых, этот предмет гардероба можно сочетать с различными вариантами обуви: лодочками, грубыми ботинками, сандалиями, массивными кроссовками. В-третьих, комбинезон является достаточно удобной одеждой. Так, модели свободного кроя не сковывают движения и подходят для повседневной носки. Этот предмет гардероба можно использовать для составления офисных, кэжуальных и праздничных образов, сочетать с различными аксессуарами. В этой статье мы расскажем, как составлять стильные образы с трендовыми комбинезонами.

Широкий низ

Летом-2021 актуальны комбинезоны, которые представляют собой комбинацию облегающего верха и свободного низа. В тренде модели с широкими брючинами. Чтобы подчеркнуть талию, обратите внимание на модели с пояском.

Чтобы образ выглядел цельным, лучше выбирать однотонные модели. Модели с брюками идеально подходят девушкам невысокого роста, но при этом важно выбирать обувь на высоком каблучке.

Модели с широкими брючинами хорошо смотрятся и на пышных дамах. Свободный низ помогает скрывать все несовершенства бедер. Однако вещи плюс-сайз должны быть пошиты из плотной ткани.

Модели с укороченными брюками и длинным рукавом подойдут для вечерних выходов. Обратите внимание на универсальную расцветку милитари. Комбинезон приглушенных тонов хорошо сочетается с массивными украшениями и яркими аксессуарами.

Свободный крой

Летом-2021 актуален оверсайз, поэтому популярны комбинезоны свободного кроя. Они идеально подходят для повседневной носки, так как не сковывают движения, а также маскируют все недостатки фигуры.

Чтобы силуэт в комбинезоне оверсайз не казался чересчур бесформенным, выбирайте однотонные модели. В фаворе вещи белой, зеленоватой, кофейной, темно-красной цветовой гаммы. Если же вы предпочитаете принтованные комбинезоны, то выбирайте модели с мелким и не слишком ярким принтом.

Вечерние варианты

Стильный комбинезон вполне может заменить платье. Его можно надевать на любые торжественные случаи, дополнив необходимыми аксессуарами. Вы можете составить модные вечерние образы с моделями из органзы, шелка или гипюра. Такие ткани выглядят дорого и подчеркивают ваш стиль и элегантность.

В качестве декоративных элементов могут использоваться воланы, банты, кружевные вставки. Стильно смотрятся вечерние комбинезоны с открытой зоной декольте и оголенными плечами.

Особенно хороши модели без бретелек. Дополните лук многослойными цепочками и ожерельями.

Вечерний лук стоит непременно дополнить туфлями на каблуке и небольшой сумочкой.

Хороши модели приглушенных расцветок в розово-нюдовой гамме. Для составления эффектного вечернего образа выбирайте комбинезон с различными интересными деталями, например крупным воланом или открытой спинкой.

Деним

Один из трендов лета-2021 – комбинезон из денима. Джинсовые модели подходят для луков разной стилевой направленности. Они хорошо сочетаются с самой разнообразной обувью, например с босоножками или массивными кроссовками. Модели из денима отлично подходят для модных образов в кэжуальном стиле.