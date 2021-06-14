 

Путин и Байден обсудят тему НЛО

14.06.2021, 7:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Казавшаяся ещё недавно забавной история с видеозаписями НЛО, сделанными американскими военными, неожиданно начала становиться элементом большой политики.

Напомним, не так давно в Сеть попало любопытное видео 2019 года. На нём видно, как над американским эсминцем Russell парит некий неопознанный летающий объект (НЛО) в виде пирамиды. Пентагон подтвердил подлинность видеоролика. А бывший американский сенатор Гарри Рид, который, видимо, от безделья сходит с ума, заявил, что за полётами «пришельцев» стоят русские. В Москве многие посмеялись и не придали этому большого значения.

Путин и Байден обсудят тему НЛО на переговорах в ЖеневеОднако тему подхватили серьёзные американские СМИ. Тем более, согласно опросам, трое из пяти американцев верят в существование инопланетян. При этом лишь 11% из них считают, что правительство полностью раскрыло информацию об НЛО, а 65% уверены, что власти скрывают правду и врут народу.

Видимо, поэтому газета The New York Times посвятила пришельцам объёмный материал и поспешила «успокоить» заокеанскую общественность. Мол, «США не нашли инопланетных технологий в летающих объектах», но и не могут исключить их присутствие. Да и вообще «руководство спецслужб полагает, что некоторые воздушные объекты могут быть экспериментальными образцами стран-соперниц, скорее всего, России или Китая».

Словом, американцы уже даже в НЛО пытаются найти пресловутый «русский след». На это можно было бы не обращать внимания, но, похоже, события зашли слишком далеко.

На днях известный немецкий политолог Александр Рар написал в своём телеграм-канале, что «на встрече Путина с Байденом может «всплыть» одна весьма забавная тема, причём на полном серьёзе. Американские разведки в июне обещали предоставить Конгрессу и общественности рассекреченные данные о «странных летающих аппаратах» (типа пресловутых НЛО), которые с 2004 года якобы вдруг появляются над американскими военными объектами».

По мнению политолога, за этим кроется «стремление американских и британских силовых структур и военных получить дополнительные средства для разработки новых видов вооружения». Также, по его словам, всё происходящее может быть «грандиозным фейком, как это уже было, когда США и Англия искали причину для войны с Ираком. Вспоминаются также фейки по поводу вмешательства России в американские президентские выборы». Впрочем, в этом есть и положительная сторона. Утверждения о том, что неведомые объекты, которые США не может произвести, принадлежат России, несомненно, повышают авторитет РФ в мире.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.08 / В штабе рассказали о возвращении Тихановской

04.01 / Мнение: Отшельники из центральной России

25.12 / Глава РАН рассказал, когда появится коллективный иммунитет к COVID-19

11.09 / Минюст предложил лишить защитника Ефремова статуса адвоката

16.07 / Мнение: Пульты для телевизоров в России приравняли к электронным сигаретам

19.08 / Мнение: Откопают ли белорусы оружие?

23.05 / Подробно об аксессуарах Kia Sonet 2021 года

01.07 / Прототип Huawei Mate 40 оказался лишен подэкранной камеры

23.01 / Мнение: Новый курс США на Ближнем Востоке

24.09 / Отец Максима Марцинкевича заявил о следах пыток на теле сына

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика