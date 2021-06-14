Путин и Байден обсудят тему НЛО

Казавшаяся ещё недавно забавной история с видеозаписями НЛО, сделанными американскими военными, неожиданно начала становиться элементом большой политики.

Напомним, не так давно в Сеть попало любопытное видео 2019 года. На нём видно, как над американским эсминцем Russell парит некий неопознанный летающий объект (НЛО) в виде пирамиды. Пентагон подтвердил подлинность видеоролика. А бывший американский сенатор Гарри Рид, который, видимо, от безделья сходит с ума, заявил, что за полётами «пришельцев» стоят русские. В Москве многие посмеялись и не придали этому большого значения.

Однако тему подхватили серьёзные американские СМИ. Тем более, согласно опросам, трое из пяти американцев верят в существование инопланетян. При этом лишь 11% из них считают, что правительство полностью раскрыло информацию об НЛО, а 65% уверены, что власти скрывают правду и врут народу.

Видимо, поэтому газета The New York Times посвятила пришельцам объёмный материал и поспешила «успокоить» заокеанскую общественность. Мол, «США не нашли инопланетных технологий в летающих объектах», но и не могут исключить их присутствие. Да и вообще «руководство спецслужб полагает, что некоторые воздушные объекты могут быть экспериментальными образцами стран-соперниц, скорее всего, России или Китая».

Словом, американцы уже даже в НЛО пытаются найти пресловутый «русский след». На это можно было бы не обращать внимания, но, похоже, события зашли слишком далеко.

На днях известный немецкий политолог Александр Рар написал в своём телеграм-канале, что «на встрече Путина с Байденом может «всплыть» одна весьма забавная тема, причём на полном серьёзе. Американские разведки в июне обещали предоставить Конгрессу и общественности рассекреченные данные о «странных летающих аппаратах» (типа пресловутых НЛО), которые с 2004 года якобы вдруг появляются над американскими военными объектами».

По мнению политолога, за этим кроется «стремление американских и британских силовых структур и военных получить дополнительные средства для разработки новых видов вооружения». Также, по его словам, всё происходящее может быть «грандиозным фейком, как это уже было, когда США и Англия искали причину для войны с Ираком. Вспоминаются также фейки по поводу вмешательства России в американские президентские выборы». Впрочем, в этом есть и положительная сторона. Утверждения о том, что неведомые объекты, которые США не может произвести, принадлежат России, несомненно, повышают авторитет РФ в мире.