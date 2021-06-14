 

Муж Ксении Бородиной о причинах отсутствия на публичных мероприятиях

14.06.2021, 7:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Курбан Омаров пообщался с поклонниками в своем микроблоге в Instagram. Муж Ксении Бородиной назвал причины, по которым он отсутствует на публичных мероприятиях.
Супруг популярной телеведущей Ксении Бородиной Уже продолжительное время не сопровождает ее на различных тусовках. Поклонники Курбана Омарова забеспокоились, что могло произойти в жизни кумира, что он перестал посещать публичные мероприятия. Некоторые даже высказывали предположения о различных невзгодах в личной жизни звезд и даже их скором разводе звезд.

Ясность в ситуацию решил внести сам Курбан Омаров, для этого он напрямую пообщался со своими фанатами. Как оказалось, у него пропал интерес к разгульным развлечениям вроде ночных клубов и светских тусовок. У него и без того много дел, на которые требуется много энергии и времени.

Ранее блогер предпочитал веселиться именно в ночное время. Однако сейчас, по его признанию, в двенадцать часов ночи он уже спит. Таким образом, причиной отсутствия мужа Ксении Бородиной на публичных мероприятиях стала обычная занятость. В свет же Омаров сейчас выходит, как пишет «ГлобалМСК», только при действительно крайней необходимости.

Источник: globalmsk.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.08 / Анна Нетребко удивила поклонников необычным платьем с красными конями

20.05 / WalletsClub хочет стать «Visa для электронных кошельков» во всем мире

10.09 / Бургеры и Элвис Пресли: Лили Аллен и Дэвид Харбор сыграли свадьбу в Лас-Вегасе

29.06 / Ученые из Швеции обнаружили у тромбоцитов способность бороться с раком

11.07 / В июне Канада, опережая прогнозы, создала 952 900 новых рабочих мест

12.03 / Мнение: Компенсация

14.05 / Мнение: В «деле Магомедовых» найден украинский след

26.02 / Валерий Меладзе поздравил сына с днем рождения редким совместным фото

10.02 / Люди с деменцией вдвое чаще заражаются коронавирусом — исследование

24.07 / Елена Летучая, Сабина Ахмедова и другие гости ужина шеф-повара Луиса Педроса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика