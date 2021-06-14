Муж Ксении Бородиной о причинах отсутствия на публичных мероприятиях

Курбан Омаров пообщался с поклонниками в своем микроблоге в Instagram. Муж Ксении Бородиной назвал причины, по которым он отсутствует на публичных мероприятиях.

Супруг популярной телеведущей Ксении Бородиной Уже продолжительное время не сопровождает ее на различных тусовках. Поклонники Курбана Омарова забеспокоились, что могло произойти в жизни кумира, что он перестал посещать публичные мероприятия. Некоторые даже высказывали предположения о различных невзгодах в личной жизни звезд и даже их скором разводе звезд.

Ясность в ситуацию решил внести сам Курбан Омаров, для этого он напрямую пообщался со своими фанатами. Как оказалось, у него пропал интерес к разгульным развлечениям вроде ночных клубов и светских тусовок. У него и без того много дел, на которые требуется много энергии и времени.

Ранее блогер предпочитал веселиться именно в ночное время. Однако сейчас, по его признанию, в двенадцать часов ночи он уже спит. Таким образом, причиной отсутствия мужа Ксении Бородиной на публичных мероприятиях стала обычная занятость. В свет же Омаров сейчас выходит, как пишет «ГлобалМСК», только при действительно крайней необходимости.

Источник: globalmsk.ru