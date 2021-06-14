 

10 июня на Донбассе боевики дважды нарушили перемирие – штаб ООС

14.06.2021, 7:38, Новости дня
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“13 июня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два обстрела наших позиций. В районе Новотошковского враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия”, – говорится в сообщении.

В первые семь часов понедельника боевики, по данным штаба ООС, уже один раз нарушили перемирие, открыв огонь возле того же Новотошковского из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

“Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших воинов нет. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ”, – подчеркнули в пресс-центре.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/4056495464468692/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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