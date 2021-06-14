 

Четыре из пяти лучших теннисисток Украины улучшили позиции в рейтинге WTA

14.06.2021, 7:38, Новости дня
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Дисквалифицированная Даяна Ястремская, несмотря на неучастие в соревнованиях, улучшила свою позицию с 38-й на 37-ю.

Самая молодая украинка в топ-400, 18-летняя Марта Костюк переместилась вверх сразу на 16 позиций, став 65-ракеткой мира. Это произошло после того, как Костюк дошла до четвертого круга на Roland Garros.

Наибольший прогресс за неделю среди украинок продемонстрировала Ангелина Калинина, она поднялась на 19 позиций вверх, расположившись на 120 месте рейтинга WTA.

На три строчки вверх поднялась также Катарина Завацкая, сейчас она 126-я.

Катерина Козлова и Леся Цуренко в мировом рейтинге опустились соответственно на две и 23 позиции. Сейчас они занимают 161-е и 163 места.

Скриншот: wtatennis.com

Лидером мирового рейтинга остается Эшли Барти из Австралии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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