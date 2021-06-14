 

Илларионов рассказал, что “вынудило” Байдена позвонить Зеленскому

14.06.2021, 7:38, Новости дня
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“На таком фоне, когда силы, противостоящие Украине, довольно мощные, я должен признать, что Владимир Зеленский совершил очень сильный шаг, когда дал интервью такому информационному порталу как Axios, одним из руководителей которого является супруга [государственного секретаря США Энтони] Блинкена”, – сказал он.

Российский экономист отметил, что интервью президента Украины “очень внимательно прочитали во всех институтах американской власти”.

“Это интервью вынудило Байдена позвонить Зеленскому. В результате этого уже второго телефонного звонка украинская сторона добилась нескольких важных вещей. Во-первых, американская сторона стала говорить о том, что она каким-то образом будет способствовать тому, чтобы Германия как-то компенсировала потери для Украины в результате постройки “Северного потока – 2”, – объяснил Илларионов.

Еще одним результатом интервью Зеленского, по мнению президента Института экономического анализа, является приглашение Зеленского в Белый дом.

“В-третьих, Минобороны США объявило о том, что они дают дополнительно 150 млн долларов в качестве военной помощи Украине, которые были вычеркнуты из помощи три месяца назад, когда пришла администрация Байдена. Тот необычный стиль, в котором выступил Зеленский и за что его очень сильно стали ругать в Украине, на самом деле принес очень весомые очки для украинской стороны и очень важные ресурсы для защиты Украины в этой непростой ситуации”, – считает Илларионов.

Контекст:

7 июня Зеленский и Байден провели второй телефонный разговор. Зеленский в своем Twitter поблагодарил главу Белого дома за приглашение в гости и заявил, что ожидает встречи в июле, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США.

Зеленский во время телефонного разговора с главой Белого дома поднял вопрос необходимости пошагового плана для вступления Украины в Североатлантический альянс.

Первый разговор Зеленского и Байдена состоялся 2 апреля. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, беседа длилась около 50 минут. В Белом доме заявили, что Байден “подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму”. Также собеседники обсудили реформы в Украине и борьбу с пандемией коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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