 

США назвали страны Прибалтики «ярким примером демократии»

14.06.2021, 7:18, Новости дня
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Глава американского государства Джо Байден в рамках саммита НАТО обсудит со странами Прибалтики «вызовы и угрозы» со стороны России, сообщил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

Салливан сказал, что страны Прибалтики – это «яркий пример демократического правления на восточном фланге НАТО». Байден планирует обсудить с ними «угрозы», которые, по версии США, «представляет РФ в связи с кибербезопасностью», а также «новые технологии, где они лидируют». Кроме того, Вашингтон намерен поговорить «о Китае и об увеличении числа проблем», о «недавнем акте воздушного пиратства в Белоруссии», передает РИА «Новости».

Напомним, Литва призвала к усилению НАТО на восточном фланге. Обсуждение предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет на саммите НАТО за закрытыми дверями.



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