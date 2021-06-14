США назвали страны Прибалтики «ярким примером демократии»

Глава американского государства Джо Байден в рамках саммита НАТО обсудит со странами Прибалтики «вызовы и угрозы» со стороны России, сообщил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

Салливан сказал, что страны Прибалтики – это «яркий пример демократического правления на восточном фланге НАТО». Байден планирует обсудить с ними «угрозы», которые, по версии США, «представляет РФ в связи с кибербезопасностью», а также «новые технологии, где они лидируют». Кроме того, Вашингтон намерен поговорить «о Китае и об увеличении числа проблем», о «недавнем акте воздушного пиратства в Белоруссии», передает РИА «Новости».

Напомним, Литва призвала к усилению НАТО на восточном фланге. Обсуждение предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет на саммите НАТО за закрытыми дверями.