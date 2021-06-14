Без слез не взглянешь

Переживать по поводу разгрома сборной РФ не имеет смысла.

Все красиво. Всюду флаги висят, всюду трубы басят. Погода комфортная, ночи, как полагается, белые. «Два праздник два» — День РФ и открытие Евро-2020 в одном флаконе. Протыкающая небеса башня иллюминирована в цвета российского флага, «Газпром Арена» разукрашена, народ фан-зоной на Конюшенной интересуется, при этом прогулки по городу и пригородам оставляют четкое ощущение искусственного веселья. С оглядкой радость, с опаской, с осторожностью. И вряд ли только потому, что тень коронавируса никуда не делась, и даже стала гуще.

Я не мизантроп, я просто так чувствую. И все, буквально все случившееся в первый полноценно игровой день Евро-2020, первоначальные ощущения и предощущения подтвердило. Драма на стадионе «Паркен» в Копенгагене, начиная с 42-й минуты матча хозяев со сборной Финляндии, перевела старт футбольного действа в совершенно иную плоскость.

Слава Богу, случившееся с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном не закончилось трагедией. Но эти часы, которые потерявший сознание на поле ключевой игрок хозяев провел между жизнью и смертью, стали наглядным свидетельством мелкости переживаний по поводу непосредственно футбола. Да, великой игры, да вызывающей бурю страстей, но, тем не менее — всего лишь игры. Лица и слезы зрителей на «Паркене» говорили сами за себя. Футбол отошел на второй план. Его просто прервали на неопределенное время — ровно до тех пор, пока не пришли обнадеживающие известия из реанимации о состоянии Кристиана Эриксена. Можно было выдохнуть, и играть в футбол дальше. Но когда из ряда вон выходящее происшествие накладывается на общее непраздничное ощущение, ждать внезапного прихода радости не стоит.

Ну, наши герои и не подвели с усугублением. Зрители, кстати, тоже. У меня сложное отношение к негласной обязательности BLM-коленопреклонения, но освистывать исполненный гостями ритуал — тоже не лучший вариант, особенно в исполнении хозяев. Не одни россияне свистят, не только на «Газпром Арене», но зачем нам быть в первых рядах, являя миру свою нетерпимость, не очень понятно.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Меня на стадионе не было — в отличие от прошлого года, когда Евро отменили из-за пандемии, наше непрофильное издание аккредитации не удостоилось. Покупать билет за 600 евро, чтобы реально лицезреть неизбежный позор, было свыше моих сил. Так что ни о чем не пожалел, оказавшись вне арены. Не думаю, что находившимся внутри россиянам было приятно наблюдать за абсолютной беспомощностью своей сборной, на которую в очередной раз возложили слишком многое.

Мне бы, правда, хватило достойного сопротивления лучшей по рейтингу ФИФА сборной мира. Но «красные дьяволы» обыграли россиян с обидной ленцой, не прилагая каких-либо сверхусилий.

Тяжелый момент был один — когда стук столкнувшихся голов Далера Кузяева и Тимоти Кастаня, наверное, услышала вся арена, и не у одного меня мелькнуло «только бы не как в Копенгагене». Не так, но двойной перелом глазницы защитник «Боруссии», тем не менее, получил. Все остальное касается менее значительных переживаний, которые не стоят длительных жарких обсуждений. Два гола привезли себе сами, последний гвоздь вбил блистательный Ромелу Лукаку, завершив матч с дублем. Кстати, с дубля свою карьеру в сборной Бельгии Лукаку еще школьником и начинал. Тот уже давний дубль был тоже в игре со сборной России. Ничего, в принципе, не меняется. Самую краткую характеристику нынешней встрече дал защитник сборной Бельгии Ян Вертонген: «Не ожидали, что будет так просто».

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Россия разгромно проиграла Бельгии в стартовом матче на Евро-2020

Накануне в течение нескольких дней канал «Матч ТВ» крутил видеозапись лучшего матча сборной РФ в этом столетии — четвертьфинала Евро-2008 со сборной Нидерландов в Базеле. Видимо, для поднятия градуса патриотизма мы должны были снова упиваться восторгами комментатора Георгия Черданцева, даром что игра-то была по нашим меркам действительно выдающаяся. Жаль, не предложил коллегам, у которых телемонстры традиционно отбирают топовые трансляции, поставить этот телерепортаж в субботу на 22 часа московского времени, когда «Россия1» начинала свою прямую трансляцию из Санкт-Петербурга.

Сборная РФ по футболу перед матчем с Бельгией. Фото: РИА Новости

У «Матча» уже есть успешный опыт подобного наложения, когда Первый канал транслировал проигранный в итоге россиянами в начале января 2020-го финал молодежного чемпионата мира по хоккею РФ — Канада, а «Матч» крутил финал победный финал из 2011-го, когда случилось «чудо в Баффало». Полстраны горевало, полстраны ликовало, то-то было смеху. Вот и сейчас пусть бы хоть немного нефутбольный народ, которому все равно, кто против сборной РФ играет, порадовался победе.

Кстати, Финляндия, впервые попавшая в финальный раунд чемпионата Европы, сенсационно выиграла у датчан прерванный матч на «Паркене». 16 июня на «Газпром Арене» и россияне встречаются с финнами, которые в последние годы чаще других обижали наших в хоккее.

И не факт, что РФ выиграет у Финляндии в футболе. Далеко не факт.

Владимир Мозговой

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