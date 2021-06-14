Здоровая мама – счастье малыша: какой вес допустим при беременности и как не набрать лишнего

Многие женщины в период вынашивания малыша набирают лишний вес. Округляются бока, меняется грудь — все это, безусловно, меняет внешний облик будущей мамы. Однако врачи предупреждают, что чрезмерно большая прибавка опасна как для самой роженицы, так и для здоровья ее малыша.

Общая информация

Важную роль играет не только вес женщины, который она набирает в период вынашивания малыша, но и тот, с которым обращается к гинекологу перед зачатием. Принято считать, что угрозы для вынашивания могут появиться при индексе массы тела (ИМТ) более 25 единиц.

Однако, согласно результатам наблюдения специалистов, риск бесплодия увеличивается примерно в 2 раза уже при пограничных значениях, когда ИМТ составляет 23-24 единицы. В таком случае женщины страдают от многочисленных ановуляторных циклов, при которых овуляция не происходит. Снижение массы тела на 3-5 % до зачатия в течение полугода повышает шансы на успешную и здоровую беременность.

Сколько можно набрать во время беременности?

В среднем малыш появляется на свет с весом около 3,5 кг. Еще по 500 г приходится на беременную матку, околоплодные воды и непосредственно плаценту. В результате минимальная прибавка в весе будет составлять 5 кг.

Все свыше набранные килограммы не делают ребенка крепче или здоровее. Однако они буквально “приклеиваются” к бокам женщины. Во время беременности многие придерживаются малоактивного образа жизни и стараются больше отдыхать. Врачи поэтому допускают набор веса от 11,5 до 16 кг. Набрать 18 кг разрешается лишь женщинам, которые встали на учет с дефицитом ИМТ (менее 18,5). Если данный показатель выше 25, но ожирение еще не диагностировано, допустимый набор веса составляет 7-11 кг.

Чем опасны лишние килограммы?

Период беременности сам по себе способствует возникновению инсулинорезистентности, когда организм перестает воспринимать инсулин и наблюдается неполноценное усвоение глюкозы. Кроме того, существенно возрастает риск повышенного уровня кортизола в крови, что чревато преждевременным родоразрешением.

Если будущая роженица, вне зависимости от срока беременности, страдает от ожирения, у нее могут диагностировать состояние преэклампсии. Это патология, при которой внезапно развивается гипертензия на фоне повышенного содержания белка в моче. Она требует незамедлительной медицинской помощи, но чаще всего заканчивается с родоразрешением.

Еще одним распространенным последствием большого набора веса при беременности выступает гестационный сахарный диабет. Также могут возникнуть проблемы с ультразвуковой диагностикой. Через толстый слой кожного жира достаточно трудно рассмотреть аномалии в развитии плода, оценить его рост.

Как не набрать лишнего

В первую очередь специалисты рекомендуют даже в период беременности не забывать об активном образе жизни, но только при отсутствии противопоказаний от гинеколога. Вовсе не обязательно для этого идти в спортзал. Достаточно после работы прогуливаться пешком, а до квартиры подниматься по лестнице. Сегодня существует большое количество специальных занятий для беременных (йога, пилатес, плавание). Это отличный вариант не только держать вес под контролем, но и разнообразить свой досуг, найти новые знакомства.

Чтобы не набрать лишнего, особое внимание нужно уделить рациону. Он должен быть максимально разнообразным и одновременно сбалансированным, а о сладком и мучном лучше забыть. Беременная должна употреблять достаточное количество белков, углеводов и жиров. На завтрак хорошим вариантом считается овсянка с добавлением ягод. На обед можно приготовить мясо/рыбу с овощным и гарниром из круп, а на ужин — творожную запеканку. Важно не забывать о полезных перекусах, во время которых нужно есть как можно больше фруктов.