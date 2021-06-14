НЛО неоднократно отключали ядерные системы США

"Мы видим их интерес к нашим ядерным возможностям, и также у нас очень странное замечание. Похоже у них есть связь с водой. Эти вещи имеют тенденцию быть замеченными в воде и вокруг нее".

В СМИ США продолжают появляться любопытные публикации на тему НЛО, связанные со скорым представлением большого доклада об НЛО в Пентагоне (Министерство Обороны США), что произойдет 25 июня 2021 года.

В прошлый вторник в интервью газете Washington Post Луис Элизондо, бывший директор Программы расширенной идентификации аэрокосмических угроз (AATIP) Пентагона, заявил, что НЛО неоднократно выводили из строя ядерные системы США.

Официально в Пентагоне НЛО никогда не именовали именно как НЛО (Неопознанные летающие объекты) предпочитая более "научный" термин "Неопознанное воздушное явление" (UAP).

Элизондо прямо заявил:

"У нас были инциденты, когда эти UAP мешали и фактически выводили из строя наши ядерные системы".

"Некоторые, вероятно, сказали бы, что они делали что-то мирное, что это было с добрыми намерениями. Но, учитывая этот контекст, у нас есть данные того, что в других странах эти UAP так же вмешивались в ядерные технологии, при этом включая их и помещая онлайн".

"Я думаю, что сейчас имеется достаточно данных, чтобы доказать их интерес к нашей ядерной технологии, в том числе насчет их возможности даже помешать этой ядерной технологии".

На данный момент Элизондо уже не работает на Пентагон и его программа AATIP была закрыта, однако в прошлом году на смену ей пришла новая команда – Целевая группа по неопознанным воздушным явлениям (UAPTF). Именно эта группа подготовила большой доклад об НЛО, который должен быть обнародован в Конгрессе США.

Элизондо говорит, что, по его мнению, есть некоторые ключевые характеристики, общие для наблюдений этих НЛО.

"Мы видим их интерес к нашим ядерным возможностям, и также у нас очень странное замечание. Похоже у них есть связь с водой. Эти вещи имеют тенденцию быть замеченными в воде и вокруг нее".

НЛО нередко видят рядом с атомными электростанциями, полигонами для испытаний ядерного оружия или местами хранения ядерного оружия. На картинке ниже белыми точками обозначены некоторые яркие наблюдения НЛО, желтыми – места с ядерными технологиями, синим – военные зоны.

В интервью Элизондо поделился другими заметками о технологических возможностях НЛО, которые в последние несколько лет чрезвычайно активно летали над США или возле их берегов, преследуя военные корабли.

"Первое – это гиперзвуковая скорость. Возможность мгновенно менять направление. И когда я говорю мгновенно, я имею в виду, что люди могут выдержать силу около 9 g или некоторые из наших лучших самолетов могут выдержать около 16 g. Но эти штуки делают 3, 4 и даже 600 g в полете".

"Вы знаете, есть некоторые известные человеческие технологии, которые могут работать очень-очень быстро, но опять же, вы не ожидаете, что гиперзвуковой самолет сделает резкий поворот на 90 градусов. Чтобы поместить это в контекст, знайте, что для того, чтобы наш SR-71 Blackbird на скорости 3200 миль в час смог повернуть направо, ему требуется пролететь примерно половину штата Огайо".

Также Элизондо отметил отличную маскировку НЛО: "Мы называем это низкой наблюдаемостью".

В интервью Элизондо рассказал о том, чем могут являться эти объекты:

"До недавнего времени было действительно только три возможности того, что это могло быть, и первая возможность заключалась в том, что это какая-то секретная технология США, которую нам каким-то образом удавалось хранить в секрете даже от самих себя в течение длительного периода времени.

Второй вариант заключается в том, что это своего рода иностранная враждебная технология, которой каким-то образом удалось сделать технологический скачок впереди нашей страны, несмотря на наличие достаточно надежного и всеобъемлющего разведывательного аппарата. И, конечно, третий вариант – совсем другое. Это совершенно другая парадигма".

Отметив, что наблюдения НЛО происходят с 1950-х годов и, вероятно, учитывая, что многие считают, что тут замешаны такие страны как Россия или Китай, Элизондо подытожил:

"Если вы посмотрите на это с точки зрения времени, просто не имеет смысла, что Китай в 1950 году обладал всем этим, помимо технологий следующего поколения, овладел ими, мог летать по своему желанию в любом месте планеты, и последние 70 лет, несмотря на миллиарды долларов, которые мы вложили в инфраструктуру и архитектуру нашего разведывательного сообщества, оно сумело ускользнуть от нас.

Фактически, Китай – это страна, которая украла довольно много – тратит много времени на то, чтобы украсть у нас технологии. Итак, необходимо задать вопрос: если бы в Китае действительно была эта технология, им было бы необходимо украсть гораздо больше базовой технологии у другой страны".