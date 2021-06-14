 

НЛО неоднократно отключали ядерные системы США

14.06.2021, 6:43, Разное
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"Мы видим их интерес к нашим ядерным возможностям, и также у нас очень странное замечание. Похоже у них есть связь с водой. Эти вещи имеют тенденцию быть замеченными в воде и вокруг нее".

В СМИ США продолжают появляться любопытные публикации на тему НЛО, связанные со скорым представлением  большого доклада об НЛО в Пентагоне (Министерство Обороны США), что произойдет 25 июня 2021 года.

В прошлый вторник в интервью газете Washington Post Луис Элизондо, бывший директор Программы расширенной идентификации аэрокосмических угроз (AATIP) Пентагона, заявил, что НЛО неоднократно выводили из строя ядерные системы США.

НЛО неоднократно отключали американские ядерные системы

Официально в Пентагоне НЛО никогда не именовали именно как НЛО (Неопознанные летающие объекты) предпочитая более "научный" термин "Неопознанное воздушное явление" (UAP).

Элизондо прямо заявил: 

"У нас были инциденты, когда эти UAP мешали и фактически выводили из строя наши ядерные системы".

"Некоторые, вероятно, сказали бы, что они делали что-то мирное, что это было с добрыми намерениями. Но, учитывая этот контекст, у нас есть данные того, что в других странах эти UAP так же вмешивались в ядерные технологии, при этом  включая их и помещая онлайн".

"Я думаю, что сейчас имеется достаточно данных, чтобы доказать их интерес к нашей ядерной технологии, в том числе насчет их возможности даже помешать этой ядерной технологии".

На данный момент Элизондо уже не работает на Пентагон и его программа AATIP была закрыта, однако в прошлом году на смену ей пришла новая команда – Целевая группа по неопознанным воздушным явлениям (UAPTF). Именно эта группа подготовила большой доклад об НЛО, который должен быть обнародован в Конгрессе США.

Элизондо говорит, что, по его мнению, есть некоторые ключевые характеристики, общие для наблюдений этих НЛО.

"Мы видим их интерес к нашим ядерным возможностям, и также у нас очень странное замечание. Похоже у них есть связь с водой. Эти вещи имеют тенденцию быть замеченными в воде и вокруг нее".

НЛО нередко видят рядом с  атомными электростанциями, полигонами для испытаний ядерного оружия или местами хранения ядерного оружия. На картинке ниже белыми точками обозначены некоторые яркие наблюдения НЛО, желтыми – места с ядерными технологиями, синим – военные зоны. 

В интервью Элизондо поделился другими заметками о технологических возможностях НЛО, которые в последние несколько лет чрезвычайно активно летали над США или возле их берегов, преследуя военные корабли. 

"Первое – это гиперзвуковая скорость. Возможность мгновенно менять направление. И когда я говорю мгновенно, я имею в виду, что люди могут выдержать силу около 9 g или некоторые из наших лучших самолетов могут выдержать около 16 g. Но эти штуки делают 3, 4 и даже 600 g в полете".

"Вы знаете, есть некоторые известные человеческие технологии, которые могут работать очень-очень  быстро, но опять же, вы не ожидаете, что гиперзвуковой самолет сделает резкий поворот на 90 градусов. Чтобы поместить это в контекст, знайте, что для того, чтобы наш SR-71 Blackbird на скорости 3200 миль в час смог повернуть направо, ему требуется пролететь примерно половину штата Огайо".

Также Элизондо отметил отличную маскировку НЛО: "Мы называем это низкой наблюдаемостью".

В интервью Элизондо рассказал о том, чем могут являться эти объекты: 

"До недавнего времени было действительно только три возможности того, что это могло быть, и первая возможность заключалась в том, что это какая-то секретная технология США, которую нам каким-то образом удавалось хранить в секрете даже от самих себя в течение длительного периода времени.

Второй вариант заключается в том, что это своего рода иностранная враждебная технология, которой каким-то образом удалось сделать технологический скачок впереди нашей страны, несмотря на наличие достаточно надежного и всеобъемлющего разведывательного аппарата. И, конечно, третий вариант – совсем другое. Это совершенно другая парадигма".

Отметив, что наблюдения НЛО происходят с 1950-х годов и, вероятно, учитывая, что многие считают, что тут замешаны такие страны как Россия или Китай, Элизондо подытожил: 

"Если вы посмотрите на это с точки зрения времени, просто не имеет смысла, что Китай в 1950 году обладал всем этим, помимо технологий следующего поколения, овладел ими, мог летать по своему желанию в любом месте планеты, и последние 70 лет, несмотря на миллиарды долларов, которые мы вложили в инфраструктуру и архитектуру нашего разведывательного сообщества, оно сумело ускользнуть от нас. 

Фактически, Китай – это страна, которая украла довольно много – тратит много времени на то, чтобы украсть у нас технологии. Итак, необходимо задать вопрос: если бы в Китае действительно была эта технология, им было бы необходимо украсть гораздо больше базовой технологии у другой страны".



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