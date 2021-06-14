На Москве-реке после падения с катера погиб шестилетний ребенок

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14.06.2021, 6:20, Новости дня
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На северо-западе Москвы ребенок погиб после падения с катера. Столичная межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по данному делу, сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Екатерина Короткова.

По словам Коротковой, предварительно установлено, что сегодня в районе 67-го километра МКАД под мостом вблизи концертного зала «Крокус сити Холл» с катера за борт упал шестилетний ребёнок, который был доставлен в поисково-спасательную станцию. «От полученных травм скончался», – добавила она, передает РИА «Новости».

По данным агентства городских новостей «Москва», смерть ребенка наступила в результате травмирования винтами катера.

Уточняется, что проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Николай Грязнов.

При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Ранее в Москве на улице Маршала Захарова из окна дома с 14-го этажа выпал годовалый ребенок, он погиб. Возбуждено уголовное дело о «причинении смерти по неосторожности».



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