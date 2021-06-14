Мнение: О слишком мягком отношении к антипрививочникам

Если отбросить конспирологические теории, приходится признать, что Россия в очередной раз проворонила опасность. И в страну пришёл индийский штамм SARS-CoV-2, наиболее на сегодняшний день опасный. Больницы переполняются с невиданной доселе скоростью, тяжесть пациентов намного выше, чем в прошлые разы, прежние протоколы лечения уже не вполне работают. Ну и становится понятным, почему так быстро растёт заболеваемость: «индиец» реально более агрессивный и более заразный.

В общем, российские власти наступили на те же грабли. И продолжают наступать, ограничиваясь полумерами из ложных опасений вызвать недовольство электората. Парадокс: наша авторитарная власть всячески либеральничает как раз там, где нужен здоровый авторитаризм.

Я не про локдаун, а про вакцинацию, если что.

В Москве, где введён очередной недокарантин за счёт работодателя – слишком короткий и слишком мягкий, чтобы оказаться эффективным, – решили заманивать людей на прививочные пункты пряником. Среди вновь вакцинированных будут разыгрываться автомобиль и другие ценные призы. В Подмосковье, между прочим, выставили для розыгрыша квартиру. С другой стороны, ранее организованная беспроигрышная лотерея по стимулированию вакцинации среди пенсионеров, по сути, провалилась. И эта, более массовая, провалится тоже.

А вот немного про авторитаризм здорового человека.

В Пенджабе (Пакистан) заблокируют SIM-карты непривитых от COVID-19. Там также рассматривают другие меры, чтобы остановить распространение #коронавирус­а. В частности, предлагают запретить вход невакцинированных жителей в парки, рестораны и торговые центры.

В Турции готовятся ввести ограничения для тех, кто не привился от COVID-19. Тем, кто не хочет делать прививку, запретят ходить в кино, театры, посещать соревнования, концерты и даже госучреждения.

В Марокко ввели пропуск для вакцинированных, позволяющий перемещаться по территории страны. У пропуска есть QR-код, позволяющий установить его подлинность с помощью приложения.

В Саудовской Аравии посещать торговые центры смогут только вакцинированные от коронавируса. Ранее власти королевства сообщали, что с 1 августа наличие прививки станет обязательным при посещении госучреждений, а также некоторых экономических, общественных и культурных мероприятий.

Понятно, что власти России опасаются коррупции. Уже сейчас в рунете выросло число ресурсов, на которых продаются сертификаты вакцинации от коронавируса и прочие связанные с этим справки. Такие объявления можно найти на обычных сайтах, в Telegram-каналах или на теневых форумах. Стоимость сертификатов достигает 20 тыс. руб. Иногда этот «бизнес» организуют медработники, но в большинстве своем речь идет о мошенниках. Понятно, что в случае введения «ковидных паспартов» медработники просто начнут брать деньги за то, чтобы не поставить вакцину, но выдать заполненный сертификат: и не проконтролируешь ведь.

С другой стороны, делать с антипрививочниками всё-таки что-то надо. И самое разумное всё же поражать их в правах на время пандемии. Вплоть до отказа в госпитализации при постановке диагноза CoVID-19 для непривитых. Таким – только «лечение арбидолом» на дому (с полным запретом его покидать 2 недели), а там – на всё воля Всевышнего.

Иного пути, похоже, нет?

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