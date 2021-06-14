Мэра Кисловодска ввели в искусственную кому
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…после падения с электросамоката.
Мэра Кисловодска Александра Курбатова, прооперированного после падения с электросамоката, ввели в искусственную кому. Об этом сообщил в инстаграме губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
«Огромная благодарность врачам — вся необходимая помощь оказана вовремя. Состояние пациента стабилизировалось, он находится в искусственной коме. Александр Вячеславович под постоянным наблюдением специалистов. Твердо убежден, что он поправится. Желаю стойкости его семье и успеха — медикам», — говорится в его посте.
Курбатова госпитализировали после падения с электросамоката накануне. Владимиров сообщал, что его состояние оценивалось как тяжелое.
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Источник: Новая газета
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