 

Выводим слизней обманом: хитрый способ победить вредителей без капли химии

14.06.2021, 5:58, Разное
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Слизни на огороде — настоящее бедствие для дачников. Они живут везде, где тепло и влажно, а бороться с ними непросто. Проблема в том, что слизни не сидят на растениях постоянно, а выползают ночью, обгрызают листья и уходят далеко от грядки. Вот два действенных способа борьбы с этими скользкими вредителями.

Искусственные укрытия

Если разложить вокруг грядок доски, куски шифера, картон, то слизни, приползшие ночью, спрячутся под ними. Останется только поднять укрытие, собрать слизней и уничтожить. Так можно за короткий срок переловить всех вредителей, ведь их все-таки не бесчисленное количество вокруг.

Конечно, можно дополнительно привлечь их под эти укрытия-ловушки такими приманками, как, например, пиво. Слизни обожают его запах. С помощью этого напитка вы соберете их гораздо больше за раз. Правда, этот способ не из дешевых, ведь придется тратить немало продукта. После сбора «урожая» вредителей, положите доски обратно для встречи другой партии. Картон лучше не использовать, если он размяк от дождя.

Препараты от слизней

Есть много покупных средств от этой ползучей напасти, но не все они эффективны. народные рецепты также не всегда помогают полностью избавиться от слизней. Да и готовить их не всегда легко, требуется время и набор знаний. Опытные дачники советуют специальные гранулы «Мета», «Мельтадегид», «Гроза». Они имеют приятный для слизней запах и вкус, но ядовитый состав. Поедая их, ползуны быстро погибают, не успев навредить вашим растениям.

Эти гранулы — самый простой способ справиться с вредителями. Стоит просто рассыпать их по периметру грядки и после собирать погибших слизняков. Преимущество средства в том, что оно не теряет свойств после дождя или полива растений, как многие другие. Обязательно попробуйте оба эти способа вместе, ведь они не исключают, а дополняют друг друга. Тогда на вашем участке не будет места скользким разбойникам.



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