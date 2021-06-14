 

В сети появились данные о быстрой зарядке для Xiaomi Mi Mix 4

14.06.2021, 5:50, Новости дня
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Как стало известно из компетентных источников, новая модель смартфона Xiaomi Mi Mix 4 получит быстрое зарядное устройство мощностью 120 Вт. Эта информация быстро разошлась по сети, так как данная версия мобильного устройства Xiaomi весьма ожидаема на рынке.

Модель относится к разряду топовых, поясняют эксперты. Это значит, что ее технические характеристики можно считать эталонными во всей линейке.

Также стало известно, что Xiaomi Mi Mix 4 могут оснастить и беспроводным зарядным устройством мощностью 70 Вт. Это еще далеко не предел, говорят специалисты. У Xiaomi есть разработки, позволяющие создавать проводные зарядки до 200 Вт, а беспроводные – до 120 Вт. Кстати, емкость аккумулятора в гаджете невелика – всего 2430 мАч.



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