В сети появились данные о быстрой зарядке для Xiaomi Mi Mix 4

Как стало известно из компетентных источников, новая модель смартфона Xiaomi Mi Mix 4 получит быстрое зарядное устройство мощностью 120 Вт. Эта информация быстро разошлась по сети, так как данная версия мобильного устройства Xiaomi весьма ожидаема на рынке.

Модель относится к разряду топовых, поясняют эксперты. Это значит, что ее технические характеристики можно считать эталонными во всей линейке.

Также стало известно, что Xiaomi Mi Mix 4 могут оснастить и беспроводным зарядным устройством мощностью 70 Вт. Это еще далеко не предел, говорят специалисты. У Xiaomi есть разработки, позволяющие создавать проводные зарядки до 200 Вт, а беспроводные – до 120 Вт. Кстати, емкость аккумулятора в гаджете невелика – всего 2430 мАч.