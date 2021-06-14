Жена Дмитрия Тарасова поспорила с подписчиками о невротизме и воспитании детей

Анастасия Костенко повздорила со своими подписчиками в соцсети Instagram. Причиной спора жены Дмитрия Тарасова с фолловерами своей страницы стала тема воспитания детей и невротизма.

Как и многие звезды, Анастасия Костенко активно ведет свои страницы в различных сойсетях. На них модель делится подробностями своей личной и творческой жизни. Однако в этот раз очередная ее публикация стала причиной спора с подписчиками и комментарии к ней от обычных пользователей. Они осудили методы воспитания детей, которую применяет супруга экс-возлюбленного Ольги Бузовой.

Так, как оказалось, своей старшей дочери фотомодель до сих пор надевает подгузники. При этом девочке через месяц уже исполнится три года, поэтому этот факт возмутил некоторых подписчиков профиля звезды. Оставляя свои отзывы под видео с изображением Миланы, они упрекнули селебрити, подвергнув сомнению ее материнские чувства.

В ответ на слова «Ну и мать», селебрити назвала девушку, оставившую подобный отзыв, «нездоровой бабой». Анастасия Костенко отметила, что считает, что целью таких подписчиц являются придирки к публичным людям. Придираясь хоть к каким-то найденным ими промахам звезд, они таким образом повышают собственную значимость.

Здоровым людям, уверена супруга Дмитрия Тарасова, «все равно на чужие детали». А попытки видеть что-либо кроме счастливых детей и их родителей звезда назвала невротизмом. Стоит отметить, что не все комментаторы отнеслись доброжелательно к подобной реакции звезды. Некоторые тактично подсказали ей, что, как публичный человек, она должна понимать разность взглядов и мнений. Ничего страшного в критике нет и на нее следует реагировать спокойнее. Однако, как пишет «Политэксперт», и на это Костенко ответила в своем духе, – ее подписчики – ее гости, а значит, должны с уважением относиться к ней.

Источник: politexpert.net