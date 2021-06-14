 

Мнение: “Мы скоро вернемся”

14.06.2021, 5:26, Разное
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Перед уходом с должности, Нетаньяху разразился публичной истерикой в израильском парламенте, обвинив оппозицию, Иран и Байдена в различных нехороших вещах.
Оппозицию, которая идет на его место, Нетаяньху обвинил в предательстве и подыгрывании Ирану, а также в том, что после прихода к власти, оппозиция сделает в Израиле такие же законы как в КНДР и Иране. Ирану досталось за происки против Израиля, а Байдену за то, что он хочет договориться с Ираном и возобновить ядерную сделку, требовал от Израиля прекратить заселение палестинских земель и выступал против переноса посольства США в Иерусалим.
Кроме того, Нетаньяху пообещал, что будет сражаться каждый день против нового правительства, пока "это опасное правительство, которое предает Израиль не падет",

Голосование по новому правительству Израиля ожидается сегодня. Если Нетаньяху не смог никого из оппозиционеров подкупить, то уже завтра он окажется в оппозиции и у него будет куда как меньше возможностей для того, чтобы избегать суда за коррупцию.
С другой стороны, учитывая формат коалиции, которая скинула Нетаньяху, то если Нетаньяху сможет избежать посадки за коррупцию, то вполне себе может дожить до развала этой коалиции (а она конечно же рано или поздно развалится) и попробовать вернуться к власти через новые выборы.

UPD: Нетаньяху, давай до свидания! Нафтали Беннетт утвержден премьер-министром Израиля.

Источник: Colonel Cassad



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