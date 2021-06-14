 

При стрельбе под Римом погибли три человека

14.06.2021, 5:22, Новости дня
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В результате стрельбы, которую открыл неизвестный на улице города Ардеа под Римом, погибли три человека, сообщил телеканала RaiNews24.

По данным телеканала, пожилой человек умер на месте. Двоих детей – в возрасте трех и восьми лет – экстренно доставили в одну из римских больниц, однако врачи не смогли их спасти, передает РИА «Новости».

Мэр Ардеа Марио Саварезе сообщил RaiNews24, что открывший огонь мужчина скрылся с места преступления, но карабинеры вскоре его нашли. Он забаррикадировался в доме.

Ранее сообщалось, что на улице итальянского города Ардеа под Римом неизвестный открыл стрельбу, пострадали три человека, в том числе пожилой мужчина и двое детей.



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