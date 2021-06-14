 

Байден собрался обсудить с лидерами НАТО встречу с Путиным

14.06.2021, 5:22, Новости дня
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Обсуждение предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет на саммите НАТО за закрытыми дверями, сообщил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

Салливан сказал, что у президента США «будет возможность обсудить с союзниками свои намерения относительно разговора с Путиным». 14 июня в Брюсселе пройдет саммит НАТО, а 16 июня в Женеве Байден встретится с Путиным, передает РИА «Новости».

По словам Салливана, на встречу с главой российского государства Байден направится с поддержкой всего альянса. На переговорах в Брюсселе лидеры НАТО «услышат от него о намерениях на саммит», как и сам президент США «услышит от них».

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден точно знает, чего ожидать от российского лидера на предстоящих переговорах. «Он готовился к этому моменту 50 лет», – сказала Псаки.



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