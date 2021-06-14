 

Захарова указала на одинаковое отношение в Европе к РФ и США

14.06.2021, 5:22, Новости дня
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала опрос граждан 12 стран ЕС, согласно результатам которого и Россию, и США они считают «необходимыми партнерами».

Захарова отметила, что «институты YouGov и Datapraxis опросили граждан 12 стран-членов ЕС как из «старой» Европы, так и из её «новых членов». Выяснилось, что США «для простых европейцев преимущественно, как показывают выборки по ответам, «необходимый партнер», а не «союзник». Также на континенте относятся и к Великобритании – «не сестра она теперь, а просто соседка – необходимый партнер», отметила Захарова. Кроме того, «и РФ тоже, согласно этому же опросу, «необходимый партнер».

«Граждане ЕС именно так воспринимают нашу страну, а совсем не как  «противника», образ которого  пытается навязать им политический и медийный истеблишмент», – сообщила Захарова в Telegram.

Напомним, Bloomberg считает, что одной из причин такого отношения жителей Европы к США может быть то, что около половины опрошенных жителей Франции, Германии и Испании назвали американскую политическую систему «сломанной».



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