 

Мнение: Байден назвал Путина автократом

14.06.2021, 5:10, Разное
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В России практически не заметили саммит глав стран Большой семерки G7, прошедший в Великобритании. Ну а чего замечать-то? Путина-то не позвали. А раз Путина там не было, чего замечать-то?  Это типа не наш саммит, мы там чужие и следовательно, он нас типа не касается?

Хотя про Россию на G7 тоже говорили. Даже в коммюнике записали:  «Мы заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношений с Россией и продолжим сотрудничать с ней в сферах, где у нас есть взаимный интерес к такой работе». «Мы вновь призываем Россию прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия. В частности, он должна прекратить вмешательство в демократические системы других стран».

А еще главы стран G7, видимо, попросили Байдена серьезно поговорить с Путиным, чтобы он задумался, исправился, и перестал…. баламуть мир. Правда, Байден не уверен, что ему удастся повлиять на Путина. Так и сказал президент США  на пресс-конференции, отвечая на вопрос о предстоящей встрече двух глав государств:

«Нет гарантии, что я смогу изменить поведение человека или поведение страны. У автократов есть огромная власть, им не надо отвечать перед обществом, и очень может случиться, что, если я буду отвечать [Путину] должным образом, что я и буду делать, это его не переубедит, и он продолжит в том же духе» (отсюда).

Как-то все совсем пессимистично … Или наоборот, оптимистично? После того, как Байден называл Путина «убийцей», характеристика «автократ» – это уже типа прогресс? Чуть ли не потепление отношений между США и Россией?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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