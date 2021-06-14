 

Мнение: О полной капитуляции Украины

14.06.2021, 5:08, Разное
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Ну вот и до украинской власти, как до того жирафа, дошло очевидное: Game over! Долгие годы борьбы, надежд, интриг, заискиваний, просьб, ультиматумов закончились… предсказуемо. Как только чуть изменилась политическая конъюнктура в мире, Украина проиграла свой матч.

И речь не о футболе.

Киев смирился с поражением в борьбе за потоки – против строительства газового и за сохранение денежного. И даже… готов вести переговоры о получении компенсации из-за потери прибыли от транзита газа после запуска газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Это, в общем, капитуляция, пусть и неофициальная.

«Если нам предложат переговоры о компенсации, то мы это рассмотрим. Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат», — сказал Дмитрий Кулеба.

Тут, конечно, ключевое – первое «если». То есть, даже в этом есть сомнения у киевских властей.

И правильно. Самый логичный вопрос: а за что компенсации? За утрату противоестественной монополии транзитёра? Или за многолетнее сидение «на трубе» в прямом смысле слова?

Семь лет после Революции достоинства #Украина никак не развивала собственную экономику. Семь лет она никак не улучшала инвестиционный климат: средний объём ПИИ за 2015-2020 гг. втрое ниже, чем в 2008-2013 гг. Что, в общем, логично – российские инвестиции ушли как «вражеские», а европейские… так и не пришли. Ибо слишком много коррупции, истерик и жадности со стороны победителей Майдана.

Ну и конечно семь лет паразитирования на идее, что Запад должен платить Украине за её роль форпоста против российской агрессии. Хотя Западу-то это зачем? У него во всём собственный интерес, не украинский.

И даже сейчас, когда эта как бы экономическая модель потерпела крах, Киев увлечён всё той же идеей компенсаций и репараций. Что-то удастся отсудить у России, что-то выклянчить у Европы, что-то выпросить у США.

Или не удастся.

Может, пора уже заняться экономикой вместо игр в геополитику?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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