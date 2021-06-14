Состоялось ли «Возвращение Запада»?

В Британском Корнуолле завершился саммит G7.

В прошедшие пятницу и субботу лидеры стран «Большой семерки» на саммите в легендарном Корнуолле вроде бы обсуждали решение совершенно практических, можно даже сказать текущих вопросов: постпандемическое экономическое восстановление, изменение климата, безопасность. Но многие серьёзные аналитики оценивают прошедшую встречу с позиции ответа на вопрос — может ли мир рассчитывать на «возвращение Запада»? Вот так — ни больше и ни меньше.

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Большая семерка или G7 — неформальная структура, объединяющая лидеров крупнейших экономик демократических стран — США, Японии, Германии, Франции, Великобритании (принимающая страна), Италии и Канады. Это как бы никем не избираемый «руководящий комитет» основных держав послевоенного западного альянса. Решения их ежегодных саммитов не имеют прямой юридической силы, и даже оргкомитета у него нет, а председательство переходит от одной страны к другой на ротационной основе. Но за G7 стоит почти 30 процентов мирового ВВП, поэтому мир пристально следит за тем, как они ищут взаимопонимание, компромиссы и согласие.

О кризисе и упадке западной демократической модели устройства жизни и государственного управления говорят много и давно, начиная, пожалуй, с волны террористических атак начала тысячелетия. Особенно настойчиво и уверенно говорят о проблемах Запада с момента экономического кризиса 2008 года, в связи с разногласиями по вопросам миграции, по отношению к политике Путина, в связи с подъемом популизма и национализма в Америке и Европе.

Недавний президент США Трамп многое сделал для ослабления роли США в НАТО, развала ее связи с Евросоюзом, пошел наперекор западному консенсусу по вопросу изменения климата, по иранской сделке.

Его история завершилась (на текущий момент) 600 тысячами погибших от Ковида американцев и штурмом Капитолия.

Но выполняя свое предвыборное обещание, новый президент Джо Байден ехал в свой первый международный визит с другим настроением. «Если бы речь шла о рок-группе, турне можно было бы назвать «Америка вернулась», — пошутил корреспондент BBC. Выступая по дороге в Корнуолл перед американскими военными, Байден так определил задачи — свою и «Семерки»: «Мы должны дискредитировать тех, кто считает, что эпоха демократии закончилась, как считают некоторые из наших собратьев. Мы должны разоблачить как ложные разговоры о том, что указы диктаторов могут соответствовать скорости и масштабу испытаний 21-го века». Произошло ли это в Корнуолле?

Хорошим прологом к саммиту лидеров крупнейших экономик мира стало достигнутое накануне министрами финансов G7 «историческое» соглашение по налогообложению крупнейших транснациональных корпораций. Наконец-то принято решение, чтобы налог (причём не менее 15%) выплачивался там, где он заработан, а не по месту регистрации компании. Это остановит перемещение прибыли компаний в юрисдикции с низким налогообложением, так что Amazon, например, Apple, Google или Facebook станут платить больше налогов там, где зарабатывают, и, соответственно, именно там миллиарды долларов уклонистов от уплаты налогов вскоре будут использоваться для финансирования здравоохранения, образования и общественных услуг.

Переговоры об этом шли с 2013 года, эксперты предсказывают достижение аналогичного соглашения на G20 в Венеции в июле. С таких позиций чуть проще продвигать идею снижения уровня неравенства между богатыми и бедными странами.

Непосредственно на саммите «Группы семи» первым делом, естественно, обсуждали массовую вакцинацию населения планеты. Пока 40% прививок достались 11% населения в 27 богатых странах, а на страны с 11% беднейшего населения пришлось лишь 1,6% вакцин. Поэтому, планки в 70% вакцинации, необходимой для создания так называемого «коллективного иммунитета», одни страны достигнут уже в августе, подсчитало агентство Блумберг, а другим на это понадобится еще года три.

Примечательно, что понадобилась пандемия, чтобы мораль и экономика слились: никто и нигде не может быть в безопасности, пока все и везде не будут в безопасности, и не может быть устойчивого мирового экономического восстановления, пока миру угрожает мутирующий вирус. Это, казалось бы, стало общим местом, и «Семёрка» пояснила об обязательствах передать нуждающимся странам 1 млрд вакцин (из них половину обещали выкупить США), а нужно примерно 11 миллиардов. Фундаментальное практическое решение о приостановке действия или отмене патентов на производство вакцин, все же принято не было.

Оно встречает ожесточенное сопротивление в лице фармацевтических кампаний, которые утверждают, что основными проблемами недостатка вакцин являются дефицит сырья для производства и сложности с организацией прививочной кампании на местах. Патент защищает не только интеллектуальную собственность, но качество продукции, которое, в случае его отмены, будет неизбежно падать. За временную приостановку патентов на саммите выступали президент Байден и президент Франции Эммануэль Макрон. Против — Британия и Германия. Газета «Гардиан» приводит мнения благотворительных организаций о том, что пожертвования вакциной (как говорится, рыбой, а не удочкой) позволит G7 избегать принципиального решения вопроса.

Еще одной «проверочной» темой Корнуолла стало изменение климата. «Семерка» обязуется постепенно отказаться от бензиновых и дизельных автомобилей и как можно скорее закрыть все угольные электростанции, не использующие технологию улавливания выбросов. Борьба с выбросами углекислого газа в странах G7 идет с опережением графика, но «большой слон в комнате», как говорят англичане, заключается в том, что с проблемами климата не справляются бедные страны. Потому мир в целом не может достичь параметров, которые позволят остановить опасный уровень глобального потепления.

По оценке газеты «Файнэншл таймс» для адаптации и технологического переустройства хозяйства развивающихся стран, несмотря на значительные усилия, отставание от запланированного сбора средств составляет примерно 20 млрд. долларов.

По сообщениям печати, экологические группы раскритиковали «существенное отсутствие деталей о том, как будет финансироваться и осуществляться «зеленый план». Ожидалось, что лишь Германия, Канада, Япония и Италия объявят в Корнуолле о дополнительном финансировании борьбы с изменением климата.

Страны G7 обязуются защитить 30 процентов суши и океана планеты к 2030 году и принять план восстановления биоразнообразия к концу десятилетия. Ожидается, что Великобритания объявит о создании фонда защиты и восстановления мирового океана, морской жизни и прибрежной экосистемы со «стартовым капиталом» в 500 млн фунтов стерлингов.

Важно, что Китай, на долю которого по некоторым данным приходится чуть ли не треть мировых выбросов парниковых газов (больше всех стран), в G7 не входит. Координация стратегии в отношении Китая обсуждалась отдельным вопросом в субботу. «Файнэншл таймс» со слов информированного источника сообщает, было достигнуто соглашение, что «страны G7 должны сотрудничать с Пекином в таких вопросах, как борьба с изменением климата, конкурировать в таких областях, как глобальные цепочки поставок, и бороться по таким вопросам, как права человека".

Британская пресса гадала, не припомнят ли хозяину форума его шуточки: как он назвал январский захват Капитолия «суматохой» или что хотел номинации Трампа на Нобелевскую премию мира или его прошлые персональные насмешки над нынешними гостями, которыми он развлекает английскую публику. Внешне отношения были начаты с чистого листа, пока Борис Джонсон сам не решил «оживить обстановку».

Речь о конфликте между Великобританией и Евросоюзом в связи с масштабными таможенными проверками между Англией, Уэльсом, Шотландией с одной стороны и Северной Ирландией с другой, необходимыми в связи с выходом Соединенного королевства из ЕС — очередной переходный период истекает 30 июня.

Особый таможенный режим для Северной Ирландии, закрепленный в так называемом Североирландском протоколе, был создан для защиты «Соглашения Страстной пятницы» — мирного соглашения, подписанного в 1998 году. В этом протоколе был согласован принцип свободного и беспрепятственного передвижения через границу между Великобританией (Северной Ирландией) и Республикой Ирландией, удаления контрольно-пропускных пунктов и пограничных барьеров. Чтобы сохранить свободное передвижение, протокол установил границу в Ирландском море и оставил Северную Ирландию в едином рынке товаров ЕС. Движение товаров через Ирландское море будет осложнено серьезной бумажной волокитой.

Но выполнение условий Протокола, подписанного нынешним британским правительством Джонсона, неудобно, затратно, экономически невыгодно и политически губительно для него же. Поэтому британские министры агрессивно призывали ЕС отказаться от «законодательного пуризма» и «кровожадности».

Но лидеры ЕС, Германии и Франции, как говорится, «мягко, но жестко» вновь подтвердили: договор пересмотру не подлежит и его нужно просто выполнить. Тема обсуждалась, но не педалировалась, чтобы продемонстрировать единство, а не конфликт.

Однако Борис Джонсон пошёл на обострение и пояснил телекомпании «Скай ньюс», что готов приостановить действие части соглашения, что Великобритания — единая страна, и что лидерам ЕС «просто нужно вбить это в голову». Как сформулировал популярный британский телеканал— это заявление Джонсона было подобно «брошенной гранате». Газета «Таймс» приводит горячие реплики сторон в кулуарах саммита. Аккредитованные на форуме СМИ с нетерпением ожидают заключительных пресс-конференций.

Пока ясного ответа на вопрос, может ли мир рассчитывать на «возвращение Запада» так и нет, а вот торговая война между Великобританией и ЕС похоже уже на пороге.

Евгения Диллендорф, Собственный корреспондент «Новой» в Великобритании

«Пока верстался номер», как говорится, организаторы саммита сообщили, что на финальную пресс-конференцию хозяина саммита «Большой семерки» Бориса Джонсона иностранные журналисты допущены не будут: «К сожалению, Великобритания не принимает журналистов из зарубежных изданий». Это сказал в своем твиттере брюссельский корреспондент журнала «Политико».

Такие теперь пресс-конференции и такая «глобальная Британия».

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