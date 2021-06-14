 

Клубника — находка для кожи лица: готовим простую увлажняющую маску

14.06.2021, 5:00, Разное
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Можно даже в домашних условиях ухаживать за сухой кожей. А как это сделать, будет рассказано далее в статье. Будет рассмотрена маска, которую обязательно стоит сделать каждой девушке.

В начале лета наступает пора, когда на рынке появляется всеми любимая и невероятно полезная, вкусная ягода – клубника. Хотелось бы отметить, что этот плод не только вкусный, но он является бесценным компонентом для приготовления домашних масок для лица. В такой ягоде, как клубника, содержится большое количество салициловой кислоты, ретинола, фолиевой кислоты, биотина, калия и, конечно же, витамина С.

Если вы хотите просто увлажнить кожу или у вас сухая кожа лица, то вам обязательно стоит воспользоваться этой маской. Для того чтобы ее сделать, не потребуется никаких заморских продуктов, все есть в летнее время у каждой хозяйки на кухне.

Маска

Чтобы сделать очень полезную увлажняющую маску из клубники, нам потребуется:

конечно же, клубника, а точнее 2 чайные ложки клубничного сока;овсяная мука (будет достаточно 1 чайной ложки);1 куриный желток.

Процесс приготовления маски

Сначала следует все компоненты сложить в одну миску. Далее стоит все ингредиенты смешать, чтобы в итоге получилась однородная маска. Затем полученный состав следует нанести на очищенное лицо минут на 10 (примерно). После стоит смыть маску теплой водой из-под крана. После нескольких процедур вы заметите эффект.



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