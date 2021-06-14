Как создавать летние образы в стиле стритстайл: советы для дам с любой фигурой

Создавая стритстайл-образ, вы можете сочетать одежду самых разных стилей: классику, бохо, спорт-шик, кэжуал. Луки в уличном стиле интересны своей фантазийностью и практически бесконечными вариациями сочетания тех или иных вещей. Летом 2021 модные комплекты пестрят красками, декором и различными фактурами. В этой статье мы расскажем, как женщинам всех возрастов составлять стильные городские образы.

Юбка

Чтобы составить стильный стритстайл-образ, используйте юбку. Она может быть как мини, так и макси или миди. Актуальны модели из различных материалов: денима, трикотажа, атласа, шелка или шифона. Дополите лук рубашкой, блузой или толстовкой.

Платье

Если вы любите сдержанный стиль, летом 2021 обратите внимание на лаконичные платья длины миди, а также модели из денима. Однако наиболее трендовыми являются платья со всевозможным декором: оборками, асимметричным подолом, плиссировкой, рюшами. Горячий тренд этого летнего сезона – объемные рукава-фонарики. Также актуальны модели с мелким цветочным принтом.

Кружево

Летом 2021 актуальны вещи с ажурной отделкой. Горячий тренд – кружево “Ришелье”. Не бойтесь сочетать романтичную кружевную одежду с чем-то повседневным. Например, вы можете замиксовать кружевную блузу с простыми джинсами прямого кроя или твидовым жакетом.

А для более романтичных луков выбирайте длинное платье с кружевной отделкой.

Костюм

Обзаведитесь трендовым костюмом, и составлять стильные стритстайл образы будет намного проще. Обратите внимание на модели небазовых расцветок. Стильно смотрятся костюмы в голубой, нежно-розовой, зеленой или лиловой гамме.

Низ может быть разным. В фаворе как классические брюки, так и актуальные этим летом бермуды. Пиджак выбирайте не приталенный, свободного кроя. Стильно смотрятся укороченные жакеты оверсайз. В городских образах костюм можно комбинировать как с оксфордами и лодочками, так и с массивными кроссовками.

Пиджак оверсайз

По-прежнему в моде пиджаки с мужского плеча. Их можно сочетать как с классическими брюками и джинсами, так и с романтичными платьями, юбками и шортами. Если вы опасаетесь, что пиджак оверсайз добавит ненужный объем, сочетайте его с облегающим низом, например, юбкой в бельевом стиле.

Джинсы

Бесспорным фаворитом являются модели с завышенной посадкой. Также актуальны джинсы со средней посадкой. Среди трендов лета 2021 джинсовые брюки прямого и расклешенного кроя. Стильно смотрятся и модели с декором пэчворк, аккуратными дырками и потертостями. Сочетать джинсы можно как с простой футболкой, так и с нарядной блузой.

Шорты

Шорты – это незаменимый летний предмет одежды. В этом сезоне актуальны широкие шорты с подворотами. Особенно хороши легкие костюмы с бермудами. Костюм с шортами можно носить как с классическими лодочками, так и с массивными кроссовками.

Панамы и бейсболки

Аксессуары помогают довести стритстайл-образ до совершенства. В летний сезон 2021 в моде панамы и бейсболки. Их можно надевать не только со спортивной одеждой, но и с женственными платьями и костюмами.

Сумки

Довершите образ в уличном стиле акцентной сумкой. Летом 2021 в тренде аксессуары ярких расцветок. Их можно сочетать как с яркими принтованными платьями, так и с однотонными костюмами.