В РФ представили основу для световых компьютеров будущего

Новый материал для так называемых световых компьютеров создали российские ученые. В основе не чистый кремний, а его смесь с германием.

По словам специалистов, световые компьютеры в будущем заменят современные устройства. Если для этого использовать предложенный отечественными специалистами материал, их работа ускоряется примерно в тысячу раз. Технология основана на способности материала поглощать и излучать частицы света.

Существующие ныне технологии близки к максимально возможной мощности, говорят эксперты. Дело в том, что развитие шло за счет уменьшения размеров транзисторов. Но уже скоро они станут такими же маленькими, как атомы, а это уже тупик. Поэтому нужна новая методика построения электронных устройств.