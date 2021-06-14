 

Эксперты компании Xiaomi прогнозируют появление смартфонов без разъемов уже в 2022 году

14.06.2021, 4:52, Новости дня
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По словам экспертов из китайской компании Xiaomi, разъемы в смартфонах и других мобильных устройствах постепенно становятся анахронизмом.

Опыта последних лет показывает, что провода, подключаемые для зарядки, наушников, передачи данных стали приносить много проблем. Разъемы быстро изнашиваются и легко ломаются. С другой стороны, активно развиваются беспроводные технологии, более надежные и упрощающие процедуру использования периферийных устройств.

Эксперты полагают, что смартфоны, в которых не будет ни одного разъема, начнут выпускать уже в 2022 году. В дальнейшем же они полностью заменят привычные нам конструкции гаджетов. Последним оплотом проводных технологий были быстрые зарядные устройства. Однако нынешняя индустрия уже готова поставлять беспроводные аналоги.



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