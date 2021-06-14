Мнение: E3 2021. “Сталкер 2” и конференция Microsoft

Трейлер "Сталкер 2" с конференции "Майкрософт" на выставке E3-2021

Что еще показалось интересным.

Трейлер "Starfield" – по-прежнему сложно сказать, что это будет за игра.

Геймплей "Battlefield 2042"

У нас ничего не готово, кроме названия и смешного ролика. Анонс "Outer Worlds 2"

Ностальгический ремейк "Diablo 2"

Группа "Мираж" добралась до E3. "Atomic Heart

Графон! Качество картинки местности просто запредельное. "Forza Horizon 5".

—