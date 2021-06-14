 

Мнение: E3 2021. “Сталкер 2” и конференция Microsoft

14.06.2021, 4:28, Разное
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Трейлер "Сталкер 2" с конференции "Майкрософт" на выставке E3-2021

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Источник: Colonel Cassad



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