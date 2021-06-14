 

Нетаньяху анонсировал выступление в качестве лидера оппозиции

14.06.2021, 4:24, Новости дня
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Премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху заявил, что выступит в качестве лидера оппозиции на специальной сессии Кнессета для утверждения нового правительства, об этом информирует израильский 12-й канал.

Это первый раз, когда Нетаньяху подтвердил, что покинет свой пост, и будет назначено новое правительство. Об этом информирует ynetnews.com.

Ранее сообщалось, что правительство Израиля в ротации возглавят лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет и лидер «Еш Атид» Яир Лапид.

В мае действующий глава кабмина Израиля Биньямину Нетаньяху не смог сформировать коалиционное правительство. 23 марта в Израиле прошли четвертые за два года досрочные парламентские выборы: Кнессет был автоматически распущен в декабре из-за истечения сроков утверждения госбюджета, а в 2019 году парламентариям дважды не удавалось сформировать коалицию.



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