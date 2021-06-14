Киев выразил готовность обсудить компенсацию Украине за «Северный поток – 2»

Украина рассмотрит возможность получения компенсации в случае запуска газопровода «Северный поток – 2», сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Как отметил министр, если Киеву «предложат переговоры о компенсациях», украинская сторона «на них посмотрит», но «не будет непременно соглашаться на то, что будет предложено». Кулеба не стал говорить, от кого Украина ждет соответствующего предложения. Когда его спросили об устраивающей Киев сумме, министр ответил: «До этого пункта мы пока не дошли».

Кулеба сказал, что «в последнее время значительно выросла» готовность США добиться таких компенсаций для Киева, но решение снизить санкционное давление на оператора Nord Stream 2 AG «стало разочарованием» для Украины, передает ТАСС со ссылкой на Die Welt.

Напомним, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, если все ухищрения вокруг «Северного потока – 2», направленные на сохранение прокачки российского раза по территории Украины, не сработают, украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – добавил Блинкен.