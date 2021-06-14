 

Роспотребнадзор напомнил об отсутствии влияния вакцин от COVID на потомство

14.06.2021, 4:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, сообщил Роспотребнадзор.

«Прежде всего на лабораторных животных», – заявило ведомство, отметив, что «негативных последствий не выявлено». Нет свидетельств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может повлиять на способность иметь детей. «Если вы в настоящее время пытаетесь забеременеть, вам не нужно избегать беременности после вакцинации от COVID-19», – приводит ТАСС текст сообщения.

Пока нет достоверных данных о том, как долго действует иммунитет, который развивается у людей, переболевших коронавирусом. Вакцины обеспечивают более надежную защиту, рекомендуется привиться через несколько месяцев после заболевания, говорится в сообщении.

Кроме того, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что вакцины против COVID-19 не оказывают влияния на ДНК «и не взаимодействует с ней». Ведомство пояснило, что «вакцины знакомят иммунные клетки организма с фрагментами генетического материала коронавируса, они их запоминают и начинают вырабатывать антитела, направленные на защиту от вируса».

Изменчивость вируса отслеживают, при выявлении снижения эффективности можно будет изменить состав вакцин. Роспотребнадзор заявил, что «важно сделать прививку и продолжить меры по сокращению распространения вируса», это же снизит и «вероятность мутации». Кроме того, ведомство призвало соблюдать «социальную дистанцию, носить маски, мыть руки и своевременно обращаться за медицинской помощью».

Напомним, российские медики фиксируют рост числа случаев COVID-19. Несмотря на доступность уже нескольких отечественных вакцин, далеко не все россияне готовы прийти на прививочный пункт. Эксперты считают, что это связано с проблемами в информировании населения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.09 / “Моя нация нуждается в помощи”. Тихановская в ПАСЕ призвала мировое сообщество оказывать давление на Лукашенко

02.10 / “Снова травля”. Сивохо заявил, что с Фокиным поступили так же, как и с ним

11.03 / Глава ДНР обвинил Байдена в обострении ситуации на Донбассе

28.10 / Украинский историк – живём лучше половины населения Земли, а счастья нет

12.09 / Минздрав США обвинили в правке отчетов по COVID-19 в интересах Трампа

06.08 / Безопасность ноябрьских выборов президента США: слушания в Конгрессе

25.08 / В Украине повысили минимальную зарплату, встреча советников глав “Нормандской четверки” отменена. Главное за день

18.09 / Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

22.07 / Инфляция в Украине должна быть выше, чем в странах Евросоюза – глава Минэкономики

04.09 / Тяжелых больных с COVID-19 в Киеве становится больше – врач-инфекционист

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика