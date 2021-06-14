Роспотребнадзор напомнил об отсутствии влияния вакцин от COVID на потомство

Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, сообщил Роспотребнадзор.

«Прежде всего на лабораторных животных», – заявило ведомство, отметив, что «негативных последствий не выявлено». Нет свидетельств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может повлиять на способность иметь детей. «Если вы в настоящее время пытаетесь забеременеть, вам не нужно избегать беременности после вакцинации от COVID-19», – приводит ТАСС текст сообщения.

Пока нет достоверных данных о том, как долго действует иммунитет, который развивается у людей, переболевших коронавирусом. Вакцины обеспечивают более надежную защиту, рекомендуется привиться через несколько месяцев после заболевания, говорится в сообщении.

Кроме того, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что вакцины против COVID-19 не оказывают влияния на ДНК «и не взаимодействует с ней». Ведомство пояснило, что «вакцины знакомят иммунные клетки организма с фрагментами генетического материала коронавируса, они их запоминают и начинают вырабатывать антитела, направленные на защиту от вируса».

Изменчивость вируса отслеживают, при выявлении снижения эффективности можно будет изменить состав вакцин. Роспотребнадзор заявил, что «важно сделать прививку и продолжить меры по сокращению распространения вируса», это же снизит и «вероятность мутации». Кроме того, ведомство призвало соблюдать «социальную дистанцию, носить маски, мыть руки и своевременно обращаться за медицинской помощью».

Напомним, российские медики фиксируют рост числа случаев COVID-19. Несмотря на доступность уже нескольких отечественных вакцин, далеко не все россияне готовы прийти на прививочный пункт. Эксперты считают, что это связано с проблемами в информировании населения.