Французу отдана

Франсуа Фийона — осужденного за коррупцию экс-премьера Франции и приятеля российского президента — должны включить в совет директоров «Зарубежнефти».

Россия собирается взять на довольствие очередного иностранного деятеля, оказавшегося на обочине политической жизни в своей стране: на этот раз в состав совета директоров «Зарубежнефти» предложено ввести осужденного за коррупцию экс-премьера Франции Франсуа Фийона. Достижений в нефтяной сфере у него нет, зато есть одно важное преимущество: Фийон в хороших отношениях с Владимиром Путиным.

Решение о выдаче господину Фийону синекуры, оплачиваемой из российского бюджета, опубликовано на официальном портале правовой информации. Распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества «Зарубежнефть» (г. Москва) согласно приложению…» — говорится в документе.

В приложении восемь фамилий людей, которые должны попасть в совет директоров, среди них «Фийон Ф. — президент компании АПТЕРАС САРЛЬ» (это созданное Фийоном в 2017 году его собственное «консалтинговое агентство»).

Прославился ли господин Фийон какими-либо успехами в области нефтесбыта или нефтедобычи? Кажется, нет. Может быть, у него есть положительная политическая репутация — все-таки бывший премьер-министр Франции, второй по продолжительности пребывания в этом кресле (2007–2012) в современной истории страны?

Нет, на репутации господина Фийона лежит крупное пятно уголовного приговора.

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон и его жена Пенелопа прибывают в суд в день приговора по делу о фиктивном трудоустройстве. Фото: Reuters

29 июня 2020 года суд в Париже приговорил его к пяти годам (из них три — условно) по коррупционной статье за фиктивное трудоустройство в парламент его супруги Пенелопы, которая незаконно получила в виде зарплаты из французского бюджета более 1 миллиона евро. Пенелопу Фийон приговорили к трем годам условно. Кроме того, супруги должны выплатить крупные штрафы, а Франсуа Фийону запрещено в течение 10 лет занимать государственные должности во Франции.

Как хорошо, что плечо подставила дружеская Россия! Мы пока не знаем, какую зарплату положат Фийону в «Зарубежнефти», но известно, что этот политический тяжеловес привык жить на очень широкую ногу — французская пресса публиковала много подробностей на этот счет зимой-весной 2017 года. Конечно, это были сливы ради того, чтобы не дать Фийону стать президентом, но факты так и не опровергнуты.

Франсуа Фийон рядом с Дмитрием Песковым на завтраке Сбербанка

Впрочем, будущий член совета директоров российской компании не чурается и мелких подарков. Французские политобозреватели, а также недоброжелатели из фийоновского «правого» политического лагеря неоднократно отмечали, что последний шанс проскочить в кресло президента Франции господин Фийон упустил, когда поддался на провокацию близкого к Саркози ливано-французского бизнесмена Робера Буржи. И за пару месяцев до выборов — уже на фоне гремевшего скандала «Пенелопгейт» — взял у него в подарок два костюма стоимостью 13 тысяч евро*.

Без пяти минут президент Франции, берущий костюмами, — это уж было слишком даже для многих ярых приверженцев кандидата…

Фото: ЕРА

Был и еще один слив — о том, что Фийон якобы получил 50 тысяч долларов за организацию встречи франко-ливанского миллиардера Фуада Махзуми с Владимиром Путиным и главой французского нефтегиганта Total Патриком Пуйяне. Как утверждала газета Canard enchaîné, в контракте между фийоновским консалтинговым агентством 2F Conseil и компанией Future Pipe Industries, принадлежащей Фуаду Махзуми, была предусмотрена и выплата процентов от сделок, заключенных в результате посредничества Фийона.

Сам Фийон все обвинения опровергал. Как и в суде по делу «Пенелопгейт», и по другим вопросам. Его вообще страшно замучили во Франции журналисты, следователи, судьи и просто политические недоброжелатели — этот процесс как начался с января 2017 года, так с тех пор никто и слова доброго не сказал о выдающемся политическом деятеле нашей эпохи.

Ну, ничего. Теперь будет капать щедрая зарплата из «Зарубежнефти» — бальзам на душу.

Юрий Сафронов, обозреватель «Новой», журналист RFI, Париж

P.S.

Фийон уже прокомментировал свое назначение газете Le Monde: «Сегодня я покинул публичную сцену и развиваю свою деятельность в области международного консалтинга. В последние месяцы я сопровождал несколько европейских компаний в России, и именно в этой связи мне предложили войти в совет директоров нескольких российских компаний». Экс-премьер Франции также выразил сожаление в связи с «карикатурным» изображением его позиции «в отношении России». Г-н Фийон снова призвал к «диалогу» с Россией «в интересах Европы». В июне нынешнего года на Санкт-Петербургском экономическом форуме г-н Фийон назвал санкции в отношении РФ «глупыми» и «незаконными». В 2017 году, будучи кандидатом в президенты Франции, он обещал помочь в снятии санкций после своего избрания.

P.P.S.

По французскому закону (действовавшему на момент осуждения Фийона, позднее закон был ужесточен), в случае если реальный срок не превышает 2 года, осужденному может быть предоставлено право замены тюремного заключения на другой, более мягкий вид наказания.

* Говорят, таким образом Саркози отомстил Фийону за его фразу: «Кто хоть на миг может представить генерала де Голля под следствием?» Фраза была сказана в 2016 году во времена праймериз, где Фийон сражался с Сарко и другими членами партии за право стать единым кандидатом правых в президенты Франции. И тогда выиграл сражение. И если бы не компромат, который начали против него сливать в январе 2017-го, точно стал бы президентом.

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