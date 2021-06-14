Ученые рассказали, каким был климат во времена динозавров

Бельгийские ученые исследовали окаменелости моллюсков, которым около 80 млн лет. По ним удалось восстановить погодные условия в то далекое время. Напомним, что тогда же на Земле господствовали динозавры.

Оказалось, что погодные условия на нашей планете десятки миллионов лет назад были идеальными для жизни рептилий. Это теплая зима и жаркое лето, уточняют ученые. В таких условиях холоднокровным существам даже не нужно впадать в зимнюю спячку.

Исследователи называют то время эпохой парникового периода. Среднегодовая температура воздух составляла целых 27 градусов по Цельсию, что примерно на десять градусов выше, чем сейчас. Полученные данные вынуждают пересмотреть отношение к нынешнему процессу глобального потепления. Как минимум, не нужно называть его аномалией.