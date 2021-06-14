Мнение: «НУ НА ШВЕЙЦАРИЮ У НАС ТОЧНО ХВАТИТ»

(Некоторые мысли в преддверии встречи Путина и Байдена в Швейцарии)

Здравствуйте

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1. Боязно стало за Путина.

Сталин, например, в годы Великой Отечественной Войны никуда не выезжал, кроме как в Иран в 1943 году. Неспокойная была поездка.

Об этом даже фильм сняли «Тегеран-43». Про фильм: «Во время тегеранской конференции готовится убийство руководителей держав-противников Германии во Второй Мировой войне — Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля.» https://www.kinopoisk.ru/film/42224/

2. Сейчас тоже война.

И война холодная. И война санкций.

И тайная война на коллайдерах. При этом в самом разгаре и по правилам дуэли.

Право выстрела теперь за Россией. Дубна вот-вот вступает в действие, в то время как американский Брукхейвен закрывается на апгрейд. (Клюв у Орла сточился, надо подремонтировать)

Многие годы США долбили по России на уровне достижений секретных американских технологий (многое пошло не так, как хотели американцы: не удалось создать устойчивую Золотую Сеть в подпространстве; поздновато запустили систему Спутников Илона Маска и в сильно урезанном объеме; оказалось, что от Пучков Деструкции коллайдера сильно страдает сама территория США и ее население). Целью этого американской затеи было создание Сети контроля сознания над всей Планетой и возможность организации катаклизмов под видом природных явлений в любой точке Земли. Наверное, ни для кого не удивительно, что в случае успеха этого мероприятия, первыми целями Америки стали бы Россия и Китай.

Теперь пришло время в ответ на это подолбить России по США. Уже на уровне секретных Российских технологий. (У Медведя Зуб Мудрости прорезался в виде Дубнинского коллайдера. Зуб на Америку)

Неотвратимость извержения Йеллоустоунского вулкана со сдвигом глобальных тектонических плит и уходом огромной части американского континента под воду нависает над Америкой. Де юро: природный катаклизм (никто от этого не защищен). Де факто: действие Дубнинского коллайдера (но признать это Америка не может официально для масс, иначе автоматически признает, что уже много лет пыталась сделать то же самое)

Байден чувствует слабость и беззащитность США в ближайшие годы. Байден боится неизвестности.

Байден едет выторговывать …

Или хитрить …

К сожалению, в последние времена американцы в своих политических хитростях доходят до убийственных крайностей. Например, свержение и убийство Муаммара Каддафи в 2011 году, покушение на жизнь Виктора Януковича во времена Украинского Майдана в 2014 году, недавнее покушение на жизнь Александра Лукашенко в 2021 году

Ливия – Украина – Белоруссия. Видна в этой линии мерзких американских деяний нацеленность на Россию.

3. Поуспокоился я немного, вспомнив историю про Михаила Горбачева и одного Журналиста.

Было это в те времена, когда СССР подписывал договора о разоружении и сокращал имеющееся ядерное оружие.

На одной пресс-конференции из зала журналист спросил Горбачева, не страшно ли, мол, России оставаться без оружия?

Говорят, что Горбачев спросил у журналиста: «Из какой Вы страны?»

Журналист ответил: «Из Голландии»

Тогда Горбачев заявил: «НУ НА ГОЛЛАНДИЮ У НАС ТОЧНО ХВАТИТ»

Рассказывают, что эта история оказалась на слуху голландского народа и какое-то время в этой стране присутствовала некая паника из-за этого высказывания.

4. Сейчас и оружия у нас, у России, побольше. И появились новые виды вооружения, не имеющие аналогов в мире (типа сверхзвукового «Кинжала», типа воздушных и подводных ракет и торпед с ядерными двигателями, способными летать и плавать тысячелетиями без дозаправки)

Отдельная тема: Дубнинский Российский ядерный коллайдер, который скоро вступает в постоянно действующий цикл работы. В то время как Брукхейвенский Американский ядерный коллайдер закрывается на последовательные долговременные паузы для апгрейдов. Уверенность в том, что ядерный коллайдер — самое мощное многофункциональное оружие современности сохраняется и укрепляется. В частности, встреча Российского и Американского Президентов, которой давно не было, вдруг должна состояться ровно за месяц до остановки коллайдера в США.

Встреча Путина и Байдена должна происходить в Швейцарии.

Понял, что:

«НУ НА ШВЕЙЦАРИЮ У НАС ТОЧНО ХВАТИТ»

Вместе с Байденом и всей американской делегацией, которая там будет.

Ну и Швейцария в центре Евросоюза сейчас, так что никому мало не покажется, если что.

Поэтому, думаю все-таки, что ПУТИНА будут не то что воспринимать как потенциальную вражескую цель, а беречь и обеспечивать полную безопасность и европейскими и американскими спецслужбами. И швейцарскими, конечно (про историю с Горбачевым и Голландией они, наверное, знают)

Одно дело: беззащитные Сирия, Украина и Белоруссия.

Совершенно другое дело: РОССИЯ

С Уважением.

мамонтенок

P.S. Не зря же Путин частенько с Шойгу на охоту выезжает в тайные природные уголки нашей необъятной России. Уже, по-видимому, много раз проговорили ситуации МОМЕНТАЛЬНОГО РЕАГИРОВАНИЯ:

«НУ НА ШВЕЙЦАРИЮ У НАС ТОЧНО ОРУЖИЯ ХВАТИТ»

«НУ НА США У НАС ТОЧНО ОРУЖИЯ ХВАТИТ»

«НУ НА ЛЮБОГО ВРАГА У НАС ТОЧНО ОРУЖИЯ ХВАТИТ»

P.P.S. Появилась статья «Трамп считает, что Россия и Китай насмехаются над Байденом» https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11580695

«… сказал Трамп, выступая на съезде республиканцев Северной Каролины. – Они смеются над ним и унижают его”.

Бывший президент США не пояснил, в чем именно проявлялись насмешки и унижения.»

Трамп, как бывший Президент, очень хорошо знающий все американские секреты, четко понимает, в какой беспомощной ситуации оказался Байден в связи с открытием Российского Дубнинского коллайдера.

Я тоже думаю, что давно пора посмеяться над Байденом.

Надо же с юмором отреагировать на их политику возрастающих санкций на фоне заявлений о желании дружить с Россией.

Например, можно просто не приехать на встречу с Байденом в Женеву.

Мотивировать это тем, что Путин всегда вместе с Российским народом и за народ.

А тут такое устроили:

«На саммит Путина и Байдена в Швейцарии не пустят привитых российскими вакцинами» https://www.kommersant.ru/doc/4839108

«В ЕС одобрены для применения четыре вакцины: от компаний AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. ВОЗ одобрила для экстренного использования шесть препаратов: от компаний Pfizer и BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac и два варианта препарата от AstraZeneca. Ни одна российская вакцина одобрения ЕМА и ВОЗ пока не получила. Вакцина «Спутник V» пока проходит проверку европейского регулятора, ВОЗ планирует дать ее оценку безопасности летом.»

Либо приехать, но поставить встречное условие:

«На саммит Путина и Байдена в Швейцарии не пускать привитых НЕроссийскими вакцинами»

К вакцинации по-прежнему отношусь скептически (как к панацее от коронавируса), но вакцинация как средство для политических колкостей – весьма многофункциональное действенное оружие.

P.P.P.S. И самое главное:

«РУССКИЙ НАРОД НЕ ИМЕЕТ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ, ОН СТРАШЕН СВОЕЙ ИМПРОВИЗАЦИЕЙ»

Посмотрите видеоподборку на эту тему:

https://youtu.be/8HwHT_0A0kw

Если к достижениям на пике мировой науки Российских секретных физиков-ядерщиков добавить ВОЗМОЖНЫЕ РУССКИЕ ИМПРОВИЗАЦИИ НА ДУБНИНСКОМ КОЛЛАЙДЕРЕ, то ТАКОЕ АМЕРИКАНЦАМ И НЕ СНИЛОСЬ.

В Америке наступает период БЕССОННИЦЫ и СТРАХОВ.

P.P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

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