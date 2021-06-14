 

Мнение: Тель-Авив празднует низвержение Нетаньяху

14.06.2021, 3:30, Разное
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Празднования низвержения Нетаньяху в Тель-Авиве.
Новое правительство было сформировано с большинством в один голос.
Таким образом 13 июня была поставлена точка в майской попытке Нетаньяху удержаться у власти через войну в ХАМАС.
Победы достигнуть не удалось и поэтому пришлось уходить. Судя по комментариям в США, там по Нетаньяху не очень горюют, так как он был весьма близок администрации Трампа, а таких при Байдене не очень любят. С новым правительством Израиля администрации Байдена будет куда как проще, учитывая его шаткое положение.

Источник: Colonel Cassad



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