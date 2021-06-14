 

Москвичам рассказали о погоде в июле

14.06.2021, 3:27, Новости дня
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В июле в Москве температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы с дефицитом осадков до 20-40%, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос« Евгений Тишковец.

Отмечается, что на юго-западе Центральной РФ дефицит дойдет и до 60-80%,  передает РИА «Новости».

«В августе отклонения основных метеопараметров от нормы сократятся – среднемесячная температура воздуха только на 0,5-1 градус превысит многолетние показатели, а недобор небесной влаги составит не более 10-20% от положенного»,– добавил Тишковец.

Ранее Тишковец рассказал газете ВЗГЛЯД, что с 12 июня в Центральной части РФ начнется потепление, а к концу июня придет жара, которая в июле немного спадет, а температура приблизится к норме и станет комфортной. Кроме того, воскресенье будет самым теплым днем с начала лета, температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов.



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