НАТО обещало «разными способами» ответить на укрепление мощи России

НАТО ответит «широкой комбинацией средств» на усиление военного потенциала России, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Он отметил, что «двойной подход» НАТО по отношению к РФ сочетает оборону и диалог. По его словам, НАТО реализовано «самое большое усиление коллективной обороны со времен окончания холодной войны». При этом альянс продолжает укреплять оборону, но не будет «копировать то, как действует Россия». В НАТО собираются использовать «широкую комбинацию разных средств, что демонстрировали за предыдущие годы», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNBC.

Комментируя ситуацию с ядерным оружием, генсек сказал, что НАТО не планирует размещать новые ракеты наземного базирования, это «последовательная позиция» после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Однако альянс собирается «ответить на новое наращивание Россией военной мощи, в том числе в области ядерного оружия», причем «сделает это разными способами». В частности, планируется укрепить средства наземной и воздушной обороны и контроль над вооружениями.

Столтенберг заявил, что санкции в отношении РФ должны действовать и дальше. НАТО, по его словам, продолжит оказывать еще больше поддержки «близким партнерам – Украине и Грузии».

«Возможно, самое важное, что мы сделали – это то, что впервые в истории НАТО мы располагаем боеспособными войсками в восточной части Альянса. Новые боевые группы развернуты в странах Балтии и Польше, мы утроили силы быстрого реагирования НАТО», – сказал он.

Напомним, НАТО решило пересмотреть стратегическую концепцию, в которой, как сообщил Вашингтон, «определяет Россию в качестве «конструктивного партнера». При этом государства НАТО «возьмут на себя обязательства по реализации новых военных концепций и стратегий, которые укрепят потенциал сдерживания и обороны» для «противодействия угрозам со стороны РФ и других стран».