 

НАТО обещало «разными способами» ответить на укрепление мощи России

14.06.2021, 3:27, Новости дня
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НАТО ответит «широкой комбинацией средств» на усиление военного потенциала России, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Он отметил, что «двойной подход» НАТО по отношению к РФ сочетает оборону и диалог. По его словам, НАТО реализовано «самое большое усиление коллективной обороны со времен окончания холодной войны». При этом альянс продолжает укреплять оборону, но не будет «копировать то, как действует Россия». В НАТО собираются использовать «широкую комбинацию разных средств, что демонстрировали за предыдущие годы», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNBC.

Комментируя ситуацию с ядерным оружием, генсек сказал, что НАТО не планирует размещать новые ракеты наземного базирования, это «последовательная позиция» после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Однако альянс собирается «ответить на новое наращивание Россией военной мощи, в том числе в области ядерного оружия», причем «сделает это разными способами». В частности, планируется укрепить средства наземной и воздушной обороны и контроль над вооружениями.

Столтенберг заявил, что санкции в отношении РФ должны действовать и дальше. НАТО, по его словам, продолжит оказывать еще больше поддержки «близким партнерам – Украине и Грузии». 

«Возможно, самое важное, что мы сделали – это то, что впервые в истории НАТО мы располагаем боеспособными войсками в восточной части Альянса. Новые боевые группы развернуты в странах Балтии и Польше, мы утроили силы быстрого реагирования НАТО», – сказал он.

Напомним, НАТО решило пересмотреть стратегическую концепцию, в которой, как сообщил Вашингтон, «определяет Россию в качестве «конструктивного партнера». При этом государства НАТО «возьмут на себя обязательства по реализации новых военных концепций и стратегий, которые укрепят потенциал сдерживания и обороны» для «противодействия угрозам со стороны РФ и других стран».



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