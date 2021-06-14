Он мечтал о ничье! – Личное мнение

Сборная России по футболу продула Бельгии со счётом 3 : 0.



Фото: Соцсети

Капитан нашей сборной Дзюба прокомментировал, как и почему произошло то, что мы видим на фотографии выше, сделанной во время того матча.

Обсудим?

Но сначала, собственно, приведу сам комментарий Дзюбы:

Мы неплохо начали и думали, что можем спокойно сыграть вничью. Но потом всё изменила глупая ошибка.

Дзюба, твои ошибки мы все видели на видео из гостиничного номера, а проонанировать весь матч с крохотной Бельгией — это не ошибка. Это позор.

Покажу вам и тебе, Дзюба, Бельгию на карте.



Фото: Википедия

Вот эта малюсенькое тёмно-зелёное пятнышко — это и есть Бельгия, а России даже трети на этой карте не поместилось.

Численность населения Бельгии — 11 миллионов: в 13 раз меньше, чем у нас, в России. Однако в маленькой, но гордой Бельгии есть команда способных футболистов, а у нас — со всей нашей необъятностью, численностью и искандерами — не нашлось 11 мужиков, которые бы хорошо играли в футбол.

Как так-то?

Может, дело — в том, что наши футболисты — это больше светские персонажи, чем спортсмены?

Мы все знаем, чем занимается Дзюба, какие пластические операции сделала жена Мамаева, и сколько штрафов за нарушение ПДД накатала жена Кокорина, пока тот сидел: более сорока.

Мы всё про наших футболистов знаем: где гуляли, сколько выпили, с кем подрались.

Вратарь Яшин. Помните такого в Советском Союзе? Лучший вратарь 20 века.



Фото: Соцсети

Что-то мы не слышали, в каком кабаке он там накосорезил. Жил себе человек. Играл в футбол. Любил футбол. Жил футболом. А наши сегодняшние футболисты любят понты и бабки.

Чем они занимаются в свободное от футбола время и почему это время у них, собственно, есть?

С дрессировщиком покойного Шантика и его пока ещё женой с бревна «Дома 2» фоточки из кабаков в Инстаграм пилят? На камеру пипиську в кулаке гоняют? Участвуют в красивых фотосессия на Мальдивах со своими не менее красивыми жёнами?



Фото: Соцсети

С их уровнем игры они не то что московский кабак и Мальдивы не должны быть в состоянии себе позволить, но и чебурек в Алупке.

Когда капитан сборной России мечтает о том, чтобы сыграть вничью с Бельгией, я начинаю мечтать о прекращении финансирования футбола в моей стране.

Мечтаете о ничье с крохотной Бельгией? Не умеете играть?

Не играйте. По крайней мере, за мой счёт.

Эти Мальдивы, эти ваши пельмени в дорогих кабаках и койке, все эти «Гелики» и «Лабутены» вашихм жёнам оплатила — всё это и не только это оплатила, в том числе, и я.

Оплатили вы, мои дорогие читатели.

Чтобы эти колченогие, в очередной раз продув, вывезли своих моделей на Мальдивы. Частным бортом, разумеется.

Что чувствуете?

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